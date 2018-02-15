Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на дорогой нефти

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2270, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260 и 2250, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может продолжить уверенное повышение в район 2280-2290", - добавил он.

Продолжающийся в четверг утром рост нефтяных котировок окажется существенным подспорьем для рубля и в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,1-57,3 рубля, для европейской валюты - 69,9-71,3 рубля, - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции в стране, дающих сигналы о восстановлении экономики.

Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном — 0,3%.

Азиатские биржи с утра росли на 0,5-1,5%, японский Nikkei 225 - на 1,5%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,4-0,5%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,8 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро рос до 1,2463 доллара против 1,2460 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ, несколько раз менявший направление движения в ходе торгов среды, в итоге закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи закрытию вырос на 0,33% - до 2257,95 пункта, индекс РТС - на 1,46%, до 1244,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды уменьшился на 0,92 рубля - до 56,71 рубля, евро - на 0,59 рубля, до 70,64 рубля.