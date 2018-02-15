В то же время общая инфляция осталась на прежнем уровне в 2,1% (чуть выше цели в 2%). Базовая инфляция также не изменилась, составив 1,8%. И все же рынки, по-видимому, восприняли представленную статистику как указание на то, что инфляция продолжит понемногу расти, и значит, вероятность повышения ставки на мартовском заседании FOMC сохраняется. После публикации статистики доходности казначейских облигаций выросли, котировки акций снизились, а доллар укрепился относительно валют других крупнейших стран. Однако вскоре движение поменяло направление (за исключением доходностей UST), поскольку внимание рынка переключилось на данные по обороту розничной торговли, оказавшиеся хуже ожиданий (–0.3% в январе). Однако экономисты ожидают, что в следующие месяцы налоговые льготы подстегнут потребительские расходы. В прошлый раз поддержку расходам оказало снижение уровня сбережений, а также рекордные показатели задолженности домохозяйств и долга по кредитным картам.

Мы полагаем, что слабые показатели розничной торговли укрепили ожидания рынка относительно того, что реальные процентные ставки в США останутся на сравнительно низких уровнях. В свою очередь рост инфляционных опасений (в условиях почти полной занятости на рынке труда сложно прогнозировать эффект от бюджетного стимулирования) – это ключевой фактор, толкающий вверх доходности казначейских обязательств США. С начала сентября прошлого года 2-летние UST прибавили в доходности около 90 бп при росте вмененной инфляции на 70 бп. Доходности краткосрочных UST вчера выросли на 6 бп, однако 2-летние TIPS (бумаги, индексируемые на инфляцию), напротив, снизились в доходности почти на 11 бп. С декабря 2015 г., когда Федрезерв начал текущий цикл ужесточения монетарной политики, доходность 2-летних UST выросла на 125 бп (т.е. на столько же, на сколько и ставка по федеральным фондам), в то время как 2-летняя вмененная инфляция повысилась примерно на 150 бп. Таким образом, реальные процентные ставки за это время стали даже ниже, что нашло отражение и в снижении индекса доллара на 9%.

Сложившаяся внешняя ситуация способствовала росту волатильности на валютных рынках развивающихся стран. Рубль, который в ожидании публикации макроэкономической статистики США медленно укреплялся, достигнув 57,4 относительно доллара, после ее выхода вместе с валютами других развивающихся стран начал снижаться, опустившись до 57,8. Однако довольно быстро коррекция опять сменилась подъемом. Остальную часть дня рубль провел в положительной зоне, завершив сессию на отметке 56,72 (+1,6%). Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ увеличился до 6,5 млрд долл. Индекс валют развивающихся стран (без Азии) за день поднялся на 1,2%, а лучший результат в составе индекса показал южноафриканский ранд, прибавивший более 2,0% на новостях об отставке президента страны Джейкоба Зумы, открывающей дорогу реформам. Цена нефти Brent вчера восстановилась до 64,36 долл./барр. (+2,6%) на фоне менее значительного, чем ожидалось, роста коммерческих запасов в США (+1,8 млн барр. против прогноза в +2,8 млн барр.) и ослабления доллара.