Индекс S&P стабильно и устойчиво растет благодаря таким бумагам, как Facebook

После комментариев главы ФРС о постепенном повышении ставок, индекс S&P вышел на позитивную территорию, по сравнению с началом года, так как инфляция в США остаётся под контролем и вызвана, главным образом, сезонным подорожанием отопления, электричества, транспортных услуг (автобусы) и более фундаментальным ростом цен на пребывание в госпиталях, а увеличение розничных продаж почти во всех категориях, кроме одежды, предсказуемо замедлилось, в годовом исчислении без коррекции на сезон, из-за высокой базы сравнения на фоне холодной зимы и торможения сбыта мебели и стройматериалов.

S&P 500 устойчиво вырос в 4-й день подряд после данных по потребительской инфляции и розничным продажам. На уровне 2698,63 пункта он растёт на +17% в год, на +1,3% в день и на позитивной территории с начала года. Причина №1 - рост производителей полупроводников, процессоров и видеокарт после повышения курса биткойна к $9,75 тысячи вслед за комментариями Р.А.Кадырова о том, что он приобрёл в нём долю. Причина №2 - повышение котировок сегмента FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet) на фоне тренда на подорожание рекламы, видеоуслуг крупных компаний и, главное, экспансии Amazon. Dow 30 взлетел на +1% до 24893,49 благодаря Nike, IBM, Caterpillar, Goldman Sachs, Visa. Титаны реального и финансового секторов, таким образом, тоже отправились в космос. Капитализация промпроизводства растёт на уверенности в господдержке бюджетом, и банки дорожают от новых комментариев главы ФРС Пауэлла. Золото доросло до почти $1355 за унцию, пара евро/доллар взмыла к 1,247, и доходность трежерис подскочила выше 2,9% от данных по инфляции. Брент подрос до $65 от роста цен на мазут.

По Facebook (Nasdaq: FB, по $179,3) цена к ожидаемой прибыли без учёта кэша около 20 – самая низкая с IPO, в 22 раза ниже чем у Alphabet, хотя рост вдвое быстрее Google. С конца 16-го года от FB ежеквартально ждут сильно замедления роста выручки, и его не видно, как минимум, уже 3 квартала подряд, хотя цена на акции компании по-прежнему не галопирует. Рост выручки на +47% в 4-м квартале был на 14 процентных пунктов выше ожиданий всего полгода назад. Консенсус замедления роста выручки в 2018-м нереалистичен, не может он замедлиться на 15,75 процентного пункта за 4 следующих квартала, если за предыдущий год притормозил только на 3,55 процентных пункта. В мире достаточно рекламодателей, для того, чтобы выручка Facebook росла устойчиво.

Из важных корпоративных новостей нужно упомянуть о планах Amazon по экспансии в сферу доставки грузов, по сути, шажок к замене UPS. Из важных экономических новостей четверга отметим данные по производственным ценам. Накануне вышла статистика по потребительской инфляции и розничным продажам.

Без коррекции на сезон, годовая инфляция, по ИПЦ, осталась на тех же уровнях. Рост цен на электричество ускорился с 2,6% до 2,7%, в транспортных услугах - до 4,0% в год с 3,7%, в секторе медицинского обеспечения - до 2,0% в год с 1,6% в год, в том числе в госпиталях с 5,1% до 6,0% в год, в доставке еды на дом - до 1,0% в год с 0,9%, в продажах мазута с 15,2% до 22,5%. Рост цен на газообеспечение замедлился с 4,7% до 0,2%, на бензин с 10,7% до 8,5% (но здесь есть свежие данные), на пропан, керосин и топочную древесину с 9,5% до 9,0%. Падение цен в сфере одежды замедлилось с 1,6% до 0,7%, в перепродажах автомобилей с 1,0% до 0,6%, в продажах авто - ускорилось с 0,5% до 1,2% в год. Рост цен на часы ускорился с 2,4% до 4,2%, возобновилось снижение цен на ювелирку по 1,3% в год (+0,2% в предыдущем отчёте), падение цен на покрышки замедлилось с 1,3% до 1,1%, рост цен на лекарства по рецепту замедлился с 2,8% до 2,4%, падение цен на игрушки ускорилось с 9,8% до 10%, рост цен на алкогольные напитки замедлился с 1,4% до 1,2%, на табачную продукцию ускорился до 6,6% с 6,5%. Падение цен на авиаперевозки ускорилось с 4,0% до 5,1% в год, рост цен на видео- и аудиоуслуги замедлился с 4,4% до 3,8% в год. Инфляция услуг для отдыха и развлечения домашних животных (не еду для них, она дешевеет) стабильно по +2,8% в год. Падение цен на услуги беспроводной связи стабильно по 10,2% в год. Подорожание услуг по подготовке форм возврата денег от государства сезонно ускорилось с 4,8% до 6,7%.

Рост розничных продаж в январе замедлился до 3,6% в год с учётом и 4,2% без учёта автомобилей. Годовой рост продаж замедлился с декабря по январь в следующих категориях: авто с 2,9% до 1,6%, мебель с 7,4% до 4,7%, электроника с 2,5% до 1,6%, стройматериалы с 9,7% до 3,6%, продовольствие с 4,2% до 3,6%, здравоохранение и гигиена с 1,8% до 0,5%, бензин с 9,4% до 9,0%, услуги питания и питья с 4,5% до 2,1%, ритейл в интернете и другой вне магазинов с 11,4% до 10,2%, продажи в универмагах с 5,4% до 3,0%. Продажи в крупных универмагах стабильно +0,4% в год. Падение продаж спорттоваров ускорилось с 3,2% до 7,1%. Рост продаж одежды разогнался с 1,2% до 1,9%.

Как сказано в тексте выступления главы ФРС Пауэлла, "ФРС в процессе постепенной нормализации и политики процентных ставок, и нашего балансового отчёта. Мы останемся бдительны к развитию всевозможных рисков для финансовой стабильности".