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Денежный рынок: остатки на корсчетах восстановились до комфортного уровня


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Ситуация на рынке однодневного валютного свопа вчера не изменилась, его средневзвешенная стоимость осталась на прежнем уровне (6,50%).

Как и в предыдущие дни, вечером покупатели активизировались, подтолкнув ставку вверх к отметке 8%, однако уровня оффера ЦБ она так и не достигла. Рост ставки оказался непродолжительным, а объемы были небольшими. На кривой NDF движения ограничились отрезком до 3 месяцев (+8–10 бп), в то время как более длинные ставки не изменились. Короткие ставки кросс-валютных свопов, наоборот, опустились на 4–6 бп, в результате чего наклон кривой увеличился. Ценовая волатильность в сегменте процентных ставок была небольшой – ставки снизились в среднем на 2–3 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ выросли в среднем на 10–15 бп, до 6,9%. Ставка RUONIA во вторник составила 6,83% (+5 бп).

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности регуляторами вчера остался без изменений. Обратим внимание на то, что баланс средств банков на корсчетах в ЦБ постепенно восстанавливается, на данный момент превысив 2,1 трлн руб. Это означает, что ситуация со свободными резервами также улучшилась: по нашим оценкам, в нынешнем периоде усреднения их объем вырос до 100 млрд руб. Вчера Федеральное казначейство провело аукцион 6-месячных депозитов, на котором при лимите в 200 млрд руб. заявок от банков поступило на сумму 15 млрд руб. Между тем на этой неделе подлежат погашению ранее размещенные депозиты на 4,3 млрд руб.

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