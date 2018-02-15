Денежный рынок: остатки на корсчетах восстановились до комфортного уровня

Как и в предыдущие дни, вечером покупатели активизировались, подтолкнув ставку вверх к отметке 8%, однако уровня оффера ЦБ она так и не достигла. Рост ставки оказался непродолжительным, а объемы были небольшими. На кривой NDF движения ограничились отрезком до 3 месяцев (+8–10 бп), в то время как более длинные ставки не изменились. Короткие ставки кросс-валютных свопов, наоборот, опустились на 4–6 бп, в результате чего наклон кривой увеличился. Ценовая волатильность в сегменте процентных ставок была небольшой – ставки снизились в среднем на 2–3 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ выросли в среднем на 10–15 бп, до 6,9%. Ставка RUONIA во вторник составила 6,83% (+5 бп).

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности регуляторами вчера остался без изменений. Обратим внимание на то, что баланс средств банков на корсчетах в ЦБ постепенно восстанавливается, на данный момент превысив 2,1 трлн руб. Это означает, что ситуация со свободными резервами также улучшилась: по нашим оценкам, в нынешнем периоде усреднения их объем вырос до 100 млрд руб. Вчера Федеральное казначейство провело аукцион 6-месячных депозитов, на котором при лимите в 200 млрд руб. заявок от банков поступило на сумму 15 млрд руб. Между тем на этой неделе подлежат погашению ранее размещенные депозиты на 4,3 млрд руб.