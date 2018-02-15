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Мнения аналитиков

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Правительство планирует увеличить поддержку сельского хозяйства: негативно


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился увеличить размер господдержки сельскому хозяйственному сектору в этом году.

В 2017 г. правительство выделило этому сектору около 214 млрд руб., однако в этом году размер поддержки может достичь 240-250 млрд руб. Мы полагаем, что эта мера является ответом правительства на тот факт, что несмотря на рекордно высокий урожай прошлого года, рост выпуска в сельском хозяйстве замедлился в 2017 г. (1,2% г/г в 2017 г. против 2-4% г/г в 2013-16 гг.). Мы также воспринимаем данную новость как негативную, т.к. она сигнализирует о том, что сельское хозяйство все меньше выигрывает от российских контрсанкций, введенных в 2014 г., и теперь для роста ему требуется все более значительная поддержка государства. 

Сокращение расходов на оборону может сдержать рост промышленного производства в этом году: негативно

Как сообщает Минэкономразвития, замедление роста промпроизводства в 4К17 до -1,7% г/г, главным образом, было связано с недоисполнением бюджетных расходов на оборону, которые оказались на 6,7% ниже изначального плана (примерно на 190 млрд руб.). Важным моментом является то, что проект бюджета на 2018 г. предусматривает снижение расходов на оборону еще на 81 млрд руб., тем самым указывая на дополнительные риски для темпов роста экономики в этом году. В целом заявление министерства подтверждает наше мнение о том, что на российскую модель роста все большее влияние оказывают государственные проекты, в том числе расходы на оборонный сектор.

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