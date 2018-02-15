Сильная динамика рынка ОФЗ позволяет ожидать его дальнейшего роста

Рост ВВП еврозоны в 4 кв. 2017 г. был подтвержден на уровне 0,6%, годовая инфляция в США в январе осталась на уровне 2,1% при ожиданиях ее замедления до 1,9%, а январские розничные продажи оказались хуже прогнозов, сократившись на 0,3 м/м. По данным Росстата, инфляция в России за период с 6 по 12 февраля составила 0,1%, как и неделей ранее, в годовом выражении она оценочно выросла до 2,3% с январских 2,2%.

На динамике ОФЗ вся эта информация заметно не отразилась. Доходности большинства из них по итогам дня снизились на 1-2 б.п. до 6,33-6,78% по выпускам срочностью 1-6 лет и до 6,96-7,4% по более длинным бумагам.

Минфину вчера без проблем удалось разместить рекордный в этом году объем ОФЗ 44,3 млрд руб. в ходе еженедельных аукционов. Отметим, что спрос на первичные размещения госдолга превышает 100 млрд руб. уже четвертую неделю подряд. На этот раз он достиг 134 млрд руб., оказавшись примерно в 3 раза больше предложения по каждому из выпусков, что позволило реализовать их без премий в доходности ко вторичному рынку. Средневзвешенная цена на 15-летние ОФЗ 26221 составила 103,89 (YTM 7,4%), на 7-летние ОФЗ 26222 – 101,31 (YTM 6,97%).

Сегодня внешняя конъюнктура для рынка рублевых гособлигаций складывается неоднозначно: с одной стороны, доходности UST после выхода вчерашней статистики поднялись сразу на 9-12 б.п. по бумагам срочностью 5-10 лет. В то же время цены на нефть Brent с утра торгуются в районе 65 долл. за барр., что на 3% выше, чем на момент закрытия рынка ОФЗ в среду. Полагаем, что с учетом позитивных результатов вчерашних аукционов, доходности большинства бумаг все же имеют больше шансов опуститься еще на 1-2 б.п., чем уйти выше текущих уровней.