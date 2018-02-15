Покупки валюты могут повысить уязвимость рубля

Это вызывает определенное удивление, поскольку после долгожданной публикации доклада Минфина США на рынке прекратились разговоры о возможном введении санкций в отношении ОФЗ. Возможно, отставание российской валюты объясняется тем, что в краткосрочной перспективе рубль по-прежнему чувствителен к снижению цен на нефть и индекса S&P 500. Более того, мы полагаем, что когда на рынке складывается такая ситуация, как в последние 10 дней, запланированные покупки валюты Минфином РФ оказывают на рубль дополнительное давление, и он отстает от аналогов еще больше.

Падение на фондовом рынке США и рост волатильности начались чуть более недели назад. В определенный момент индекс S&P 500 снизился более чем на 10%, но с тех пор его значение стабилизировалось примерно на 7% ниже максимума.

Характерным признаком недавнего спада было то, что он в основном затронул только глобальные рынки акций. Доходность гособлигаций США менялась вместе с фондовыми индексами, и доллар сначала укрепился, однако это не оказало давления на развивающиеся рынки.

В результате спад на рынке акций не вызвал тревоги у ведущих центральных банков. Поскольку резкие колебания на рынках изначально были спровоцированы опасениями, что на фоне быстрого роста заработной платы в США ускорится повышение процентных ставок, спокойствие представителей ФРС лишь усилило нервозность инвесторов.

ЦБ РФ в прошлую пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 7,50%. В своем заявлении регулятор отметил, что "усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков", но мы не думаем, что этот фактор существенно повлиял на решение не снижать ставку более значительно - на 50 б. п.

Примечательно, что в текущем году динамика рубля одна из самых слабых в сегменте валют развивающихся рынков. Это было вполне объяснимо в январе, когда рынок ждал публикации доклада Минфина США, опасаясь введения новых санкций. Эти опасения не оправдались, однако на фоне усиления рискофобии на рынке акций рублю не удалось продемонстрировать рост.

При этом следует отметить высокие объемы торгов по рублю. После того как на рынке возросла волатильность, дневной оборот валютных торгов на Московской бирже каждую сессию превышал $5 млрд. В пятницу объем торгов достиг $7,1 млрд., что стало самым высоким уровнем с октября, а совокупный оборот на прошлой неделе ($30 млрд.) был самым значительным с июня 2017 года, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.