Иностранные инвесторы купили акции "Транснефти": на данном этапе новость нейтральна

По данным газеты, в прошлом году на покупку акций компании РФПИ израсходовал 114 млн долл., а суммарный размер инвестиций фонда и его зарубежных партнеров (Российско-японский инвестфонд и суверенный фонд Саудовской Аравии) составил 321 млн долл.

Мы полагаем, что интерес к покупке акций Транснефти зарубежными фондами может быть связан, в том числе, с потенциальным переходом компании на выплату дивидендов из расчета 50% чистой прибыли по МСФО, на котором уже давно настаивает правительство. Хотя это не является нашим основным сценарием, если такой переход состоится, то дивидендная доходность акций Транснефти за 2018 г., по нашим оценкам, превысит 7%. Между тем РФПИ так же ранее предлагал конвертировать привилегированные акции Транснефти в обыкновенные, что, на наш взгляд, серьезно подстегнуло бы рост их котировок.

В целом на данном этапе мы расцениваем эту новость как нейтральную для компании.

В марте прошлого года фонд UCP продал почти 71%% акций Транснефти за 170 млрд руб. Из них 53,6% привилегированных акций купил ЗПИФ Газпромбанк – Финансовый, 14,9% – НПФ Газфонд пенсионные накопления, 1,5% – Российско-китайский инвестфонд и 0,4% – РФПИ.