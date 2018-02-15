Saudi Aramco ведет переговоры с "Новатэком" о вхождении в "Арктик СПГ-2"

Об этом сообщили Ведомости со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, Saudi Aramco может получить такую же долю в упомянутом проекте, как и французская Total.

Мы полагаем, что продажа долей участия в проекте "Арктик СПГ -2", возможно, станет одним из важнейших факторов роста для котировок НОВАТЭКа в ближайшие год-полтора, т. к. сразу принесет компании миллиарды долларов и поможет ей профинансировать свою долю во втором проекте по производству СПГ. Мы полагали, что большая часть сделок будет заключена в 2019 году, однако определенной ясности в отношении будущих партнеров по данному проекту, вероятно, можно ожидать уже в этом году, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



