В фокусе - отчетность Yandex и макростатистические данные из США

В лидерах роста акции нефтегазового сектора, снижаются бумаги МТС, Банка ВТБ, Алросы и Полюса. Поводом для коррекции в акциях последнего стала отчетность. Прибыль Полюса снизилась на четверть, до $1241 млн из-за влияния переоценки и финансовых затрат. При этом скорректированная прибыль по итогам года увеличилась на 7%, до $1072 млн. Бумаги Полюса демонстрируют удивительную стабильность. Ожидаю, что акции будут играть роль защитных в случае снижения рынка. Долгосрочная цель по ним — 5400 руб.

Сегодня ждем отчетность Yandex и ряд макростатистических данных из США. На динамику рынка сильно повлиял отскок цены на нефть выше $65 за барр. Это происходит на фоне переговоров в Москве короля Саудовской Аравии с руководством России, данных о запасах и ослаблении доллара против основных валют. Рубль также неожиданно укрепляется против доллара, ориентируюсь на диапазон 56,50-57 до конца дня. При этом дальнейшего укрепления не ожидаю, на мой взгляд, игроки, скупавшие валюту в больших объемах накануне в диапазоне 57-58 не будут спешить от нее избавиться. Индекс Мосбиржи, открывшийся с гэпом наверх, скорее всего, закроется в диапазоне 2260-2270 п.