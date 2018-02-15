Покупка акций Procter & Gamble принесет хороший доход в течение следующего квартала

Мы рекомендуют открывать длинные позиции на среднем сроке, основываясь на технических и фундаментальных факторах.

Согласно нашему техническому анализу, акции эмитента сейчас приближаются к нижней границе долгосрочного восходящего канала, где могут нащупать поддержку и, оттолкнувшись, снова возобновить рост.

Кроме того, по итогам III календарного квартала Procter & Gamble рапортовала о 10% приросте скорректированной прибыли на акцию и о 3,2% увеличении выручки. Компания активно генерирует свободные денежные потоки, которые могут быть использованы на новые проекты и выплату дивидендов.

Ещё в пользу покупки акции данной компании говорит то, что она находится в процессе трансформации, оптимизируя издержки. За последние пару лет было отделено около 100 слабых брендов.

Также немаловажной является дивидендная политика, которой уделяется большое внимание. Дивидендная доходность PG составляет около 3,2% годовых, выплаты увеличивались 61 год подряд.

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что растущий потребительский спрос в условиях постепенного восстановления мировой экономики после кризиса служит ключевым фактором дальнейшего улучшения финансовых показателей P&G. Следовательно акции компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе имеют хороший потенциал роста.

Покупка от нынешнего уровня с целью в $95 на срок 90 дней выглядит весьма интересным инвестрешением. Потенциальная доходность сделки = 8%.



