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Бюджет: традиционный профицит января поддержали высокие цены на нефть


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным Минфина, профицит бюджета в январе 2018 г. составил 189 млрд руб.

Профицит - традиционное для января явление, т.к. расходы бюджета не столь значительны в первые месяцы года. Так, они в среднем исполнены на 6,7% от плана в основном за счет социальных расходов (10,2% от плана), расходы по прочим крупным статьям оказались более скромными. Доходы в целом исполнены на 8,5%. Отметим, что помимо сезонно слабых расходов обеспечить профицит помогли сверхплановые нефтегазовые доходы (12,1% плана) за счет более высоких цен на нефть, чем в плане (43,8 долл./барр.). Выполнение плана по НДС, акцизам и прочим доходам, не связанным с углеводородами, оказалось сопоставимым с расходами. Таким образом, без высоких цен на нефть профицит мог бы быть заметно меньше.

Превышение доходов над расходами исключило необходимость использования источников финансирования дефицита: в январе происходили чистые погашения ОФЗ (43 млрд руб.) и рост остатков на счетах Правительства (137 млрд руб.). Действующая версия бюджета, сверстанная исходя из нефти в 43,8 долл./барр., предполагает дефицит 1,27 трлн руб. Сегодня М. Орешкин заявил, что цена нефти будет пересмотрена до 50-60 долл./барр. в апреле. При таких ценах бюджет сможет достичь небольшого профицита или, по крайней мере, стать бездефицитным - все зависит от масштаба увеличения расходов. По бюджетному правилу, они могут быть повышены только на величину дополнительных ненефтегазовых доходов, но не исключено, что их рост окажется более существенным.

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