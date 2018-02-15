Пассажиров высадили на полном ходу

Опасались совершенно обоснованно. В случае роста инфляции (а CPI отражает именно темпы ее роста) ФРС вполне возможно примет решение о более быстром повышении процентной ставки. Вроде бы успокаивало в этой ситуации только одно - прогноз аналитиков говорил, что индекс CPI не только не вырастет, но даже немного снизится. И в очередной раз они (аналитики) ткнули пальцем в небо.

Вместо обещанных 0,3% мы увидели 0,5%, что соответствует годовым темпам инфляции в 2,1%. О, ужас! Сразу же после выхода этих данных фьючерсы на основные американские индексы из +0,5% буквально рухнули на 2%. Следом за ними вниз ушли все активы, которые торговались на тот момент - золото, серебро, промышленные металлы, валюта. Однако паника продолжалась недолго - буквально в течение 10 - 15 минут. Затем все мировые активы, простояв на достигнутых непристойно низких уровнях еще минут 15 принялись возвращаться на покинутые так поспешно позиции. И к началу основной торговой сессии на американском рынке весь провал был уже фактически выкуплен. Короче, получилась классическая высадка пассажиров. Наиболее нервных инвесторов буквально вытряхнули из своих позиций, развернулись и пошли дальше. Ура!

Сейчас можно достаточно веско утверждать, что глобальный повышательный тренд продолжается. Что касается основной торговой сессии, то рост на достаточно приличных объемах продолжался до самого ее завершения фактически во всех секторах за исключением коммунального сектора и электроэнергетики, где акции компаний потеряли в среднем 0,7%.

Максимальный же спрос был на акции сырьевых компаний и особенно нефтянки. Нефть наконец-то порадовала инвесторов, завершив вчерашний день стремительным ростом фактически на 4% от минимумов дня.

Также прекрасный спрос наблюдался в акциях компаний, работающих в сфере услуг, технологического и финансового секторов. Все они выросли в среднем на 1,8%. При этом основными драйверами роста в этих секторах были их лидеры.

Повышенным спросом вчера пользовались акции компаний, квартальная отчетность которых выходила по окончанию торгов. Это прежде всего акции технологического гиганта Cisco Systems (CSCO, +2,09%) и особенно одного из лидеров полупроводниковой промышленности компании Applied Materials (AMAT, +4,86%). Если ожидания участников торгов относительно Cisco полностью оправдались и на пост- и пре-маркете котировки этих акций взлетели более чем на 7%, то вот отчетность AMAT была встречена участниками рынка более прохладно, и рост после выхода данных ограничился «ничтожной» величиной менее 1%.

И вообще, в принципе вчера мы увидели, что участники рынка вдруг сбросили с себя все свои страхи и как бы получили второе дыхание. Будем надеяться, что это надолго.

Ожидания рынка 15 февраля

Вчерашний полицейский разворот на американском рынке в самом начале торгов с последующей стремительной высадкой пассажиров фактически по всем активам произвел на участников мировых рынков, судя по всему, неизгладимое впечатление. Сегодня все рынки окрашены не то что в какой-нибудь салатовый, а в ярко-зеленый изумрудный цвет. Рост по многим активам составляет 1% и более. Так что можно констатировать, что День святого Валентина принес на рынок счастье и радость. Ну, быкам конечно…

Поэтому план на сегодняшний день достаточно прост и незамысловат - покупать, покупать и покупать. Поскольку велика вероятность того, что рост не ограничится только сегодняшним днем, то, наверное, сейчас стоит поискать акции относительно недооцененные, способные показать хорошую доходность в ближайшие 2 -3 недели. Немало таких акций в технологическом секторе (такие, например, как IBM или AMD).

Вполне возможно, что сейчас после смены руководства и выхода хорошей отчетности резко пойдут в рост акции сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +15,85%). Также стоит более внимательно «прошерстить» акции, входящие в потребительский сектор. Короче, на рынке еще есть что покупать с целью потом «купить жене сапоги» на 8 марта.