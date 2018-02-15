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Рубль и нефть сдружились против доллара


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в четверг днем торгуется смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит к настоящему времени 56,65 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 70,68 руб. (+0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 16 февраля, составляют 56,59 руб. за американскую валюту и 70,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, 99 и 56 копеек соответственно. 

Цены на нефть сегодня балансируют в плюсе, хотя стоит признать, что основной ажиотаж уже прошел. Баррель североморского сорта Brent стоит сейчас $64,4 (+0,06%). В опубликованном накануне отчете Минэнерго США указывается, что запасы нефти за прошлую неделю, хотя и выросли, но оказались ниже ожиданий. Запасы бензина, тем не менее, заметно сократились, запасы дистиллятов ограниченно расширились. 

Сейчас, когда основные эмоции отступили, видно, что впечатление от этого релиза очень неоднозначное. Снижение в запасах бензина можно воспринимать как коррекцию к прошлой статистике, потому что фаза растущего спроса на бензин и прочее топливо еще не наступила - рано. Запасы сырой нефти продолжают увеличиваться, что является «медвежьим» сигналом для сектора энергоносителей. Таким же «медвежьим» сигналом являются и новости о продолжающемся росте добычи в США, сейчас она оценивается в 10,271 млн баррелей в сутки (+0,2% за неделю). Фактически из положительного в этом отчете для покупателей - только сама реакция рынка на него. 

Доллар США снижается, но одновременно растет доходность долгового рынка и облигаций. Рынку снова нравятся и рубль (меньше), и ОФЗ (больше), а также еврооблигации. Временный спад активности, который был виден в гособлигациях, восстановился, поскольку этот инструмент инвестирования дает фиксированную доходность выше среднерыночной. Скорее всего, эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Рубль, тем не менее, уже реализовал всю нефтяную поддержку и стабилизируется в ранее опробованном диапазоне. Доллар США сегодня может закрепиться в пределах 56,55-57,25 руб., а курс евро - в границах 70,55-71,45 руб.

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