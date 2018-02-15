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Золото может попытаться пробить сопротивление $1 360 за унцию


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Золото дорожает на фоне отступления доллара после выхода данных по ИПЦ США.

Вчера в начале дня золото котировалось в диапазоне $1 330 - 1 335 за унцию, а накануне публикации ИПЦ США (16:30 мск) отступило к нижней границе этого диапазона. После выхода данных золото сперва резко подешевело до $1 320 за унцию - из-за кратковременного укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, но затем восстановилось и завершило торги в зоне $1 350 - 1 355 за унцию (где и котируется сегодня утром), так как тренд доходности гособлигаций США развернулся.

Наши аналитики валютного рынка сегодня отметили, что динамику рынка вчера было трудно интерпретировать. Ускорение инфляции (базовый ИПЦ за месяц вырос на 0,35%, что является рекордом с 2005 года) обычно способствует росту доходности гособлигаций США и поддерживает доллар, однако вчера он упал против большинства валют. Стоит обратить внимание на то, что интерес к рискованным активам на глобальном рынке постепенно оживает (то есть тренд предыдущей недели разворачивается), индекс S&P 500 вырос третью сессию подряд (на этот раз на 1,3%). Это может оказать давление на золото в среднесрочной перспективе, если положительная динамика акций поведет за собой доллар.

Сегодня инвесторы ожидают выхода индексов деловой активности, рассчитываемых ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, ИЦП США, статистики по заявкам на пособие по безработице и данных по промышленному производству. Пара EUR/USD впервые с февраля может пробить уровень 1,25, в результате чего, на наш взгляд, золото может попытаться пробить сопротивление $1 360 за унцию позже днем, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.

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