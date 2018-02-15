McDonald's потеряет 3% выручки после отмены чизбургеров в детском меню

В краткосрочном периоде такой шаг может снизить выручку, но незначительно – на 2-3%, так как меню с чизбургером на 12% дороже.

Но в долгосрочной перспективе нововведение будет иметь имиджевый эффект. Компания таким образов привлечет дополнительную аудиторию, делая ставку на долгосрочный тренд ЗОЖа.

В 2017 компания нарастила аудиторию на 1,9% году и новые шаги по развитию более здоровых продуктов и дальше будут положительно сказываться на потоке клиентов.

На семейные приходится до 30% всех визитов в McDonald's и рост аудитории благодаря более здоровым предложениям даже на 5% может принести дополнительно $550 млрд в 2019. Целевая цена по акции находится на уровне $170 до конца текущего года.