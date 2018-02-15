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Рынки золота и серебра сегодня снижаются, а цены на платиноиды растут


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота и серебра сегодня снижаются, а цены на платиноиды растут под влиянием охватившего участников торгов оптимизма после вчерашних данных по инфляции в США.

В момент выхода статистики, показавшей умеренный рост инфляции, который, однако, превзошел ожидания, доходность казначейских облигаций США подскочила, а фондовые индексы начали снижаться.

Фьючерсы показывают, что ФРС США повысит процентные ставки не менее двух раз в текущем году. Вероятность повышения ставки в марте 2018 года оценивается в 88%.

Тем не менее риски рассогласованности налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики США выросли, т.к. дополнительные расходы при одновременном снижении доходов бюджета не помогут сохранить уровень контроля над инфляцией. Это приведет к ещё большему смягчению денежно-кредитной политики и повышению вероятности резкого роста инфляции, а также росту доходностей облигаций, что будет тормозить рост экономики.

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились.

Цены на драгоценные металлы на бирже SGE в Шанхае выросли, объемы торгов в преддверии праздников упали. Курс юаня слабел к доллару США. На этой неделе 15-16 февраля в Китае начинается празднование Нового года, что будет сопровождаться одной неделей официальных выходных.

Цены на золото протестировали уровень $1359, после чего корректируются вниз. Уровни цен ниже $1300 интересны для покупки металла на длительную перспективу.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1333-1310, уровни сопротивления – $1359-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $16,93, после чего немного понизились. Отношение золота к серебру составляет 80,05 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 59,42 пунктов.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,58-16,20, уровни сопротивления –$16,93-17,20.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $1009, после чего опустились к уровню $1003. Дополнительная поддержка исходит от оптимизма по поводу ускорения роста экономики, охватившего рынки. Спрэд между золотом и платиной составляет $354/унция. Спрэд между платиной и палладием пока остается в пользу палладия, но сузился до $4/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $980-924, уровни сопротивления –$1010-1023.

Цены на палладий восстанавливались к уровню $1014/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке, после чего понизились к уровню $1010.

Ближайшие уровни поддержки в палладии –$997-986, уровни сопротивления – $1018-1030.

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