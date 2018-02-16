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Пара евро-доллар не боится высоты и снова обновляет максимум


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Курс пары евро/доллар поднялся к максимумам с 15 декабря 2014 года к сегодняшнему торговому дню.

На волне очередного обострения антидолларовых настроений основная валютная пара легко обновила январские пики этого года и двинулась выше. Новый многомесячный максимум теперь расположен на отметке 1,2556, в ходе сегодняшней сессии он вполне может быть обновлен еще раз. К настоящему времени курс пары евро/доллар отступил чуть ниже и торгуется по 1,2550.

Долгосрочному восходящему каналу в основной валютной паре уже больше года, он берет начало от отметки 1,0339 в начале января 2017-го и устойчиво развивается с тех пор. Локальные откаты существенной роли не играют, мир мало нуждается в безопасных активах, да и доллар почти никогда не растет, когда основные экономики мира чувствуют себя прекрасно. 

Очередной негатив для американской валюты – на фоне неплохой статистики по ценам производителей в январе и сохранении показателя по требованиям на получение пособия по безработице за неделю – пришел со стороны проекта бюджета США на 2019 год. Разрастание дефицита сейчас и далее способно, в конечном итоге, через связь с различными звеньями цепи, привести к торможению темпов роста ВВП. Это не понравилось рынкам капитала, и доллар снова попал под удар.  

На самом деле ошибочно было бы ожидать, что такой скандальный бюджет может быть принят легко и без разбега. Дебаты по его поводу будут как минимум шумными, но администрация президента Дональда Трампа настроена очень уверенно. Это значит, что гринбеку стоит пока забыть о полномасштабном восстановлении, если, конечно, в мире не произойдет чего-то более пугающего. 

Краткосрочно курс пары евро/доллар способен двинуться к отметке 1,2575, откуда откроется дорога к 1,26.

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