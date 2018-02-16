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Данные от Baker Hughes определят вектор движения нефтяных котировок в понедельник


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам торговой сессии четверга американский индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2730,20 пунктов прибавив 1,21%, продемонстрировав лучшую пятидневную динамику за последние семь лет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась к уровню 2,911, а американская валюта упала до трехлетнего минимума на фоне растущего дефицита бюджета и госдолга США.

Игроки полностью проигнорировали вышедший накауне отчет по инфляции в США, результаты которого дают полный карт-бланш Федеральной резервной системе на увеличение темпов роста процентных ставок в этом году.

Однако по мнению экспертов Bloomberg Intelligence, акции остаются все еще дешевыми по отношению к облигациям и не будут зависеть от более высоких долгосрочных процентных ставок, пока доходность 10 летних Treasuries остается ниже  4%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевую динамику после значительного снижения внутри дня, закрывшись на отметке $64,41 на фоне продолжившегося ослабления доллара США на мировом валютном рынке и разработке соглашения о долгосрочном сотрудничестве стран ОПЕК+, которое по словам президента картеля, позволит нефтедобывающим странам остаться вместе на более долгий срок.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $63 и основная $61,75, сопротивления по-прежнему расположены на $64,50 и $65,50.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам игроки традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2265,45 п., прибавив 0,33%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2250 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2282 п. и 2300 п.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125400 п., при проходе которой инструмент может опуститься к 123000п. Сопротивления расположены на 127500 и 128000 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,39, укрепившись на 0,56%  по отношению к доллару США. Поддержку курсу национальной валюты в четверг оказывали слабеющий доллар и восстанавливающиеся после падения в начале недели котировки нефти.

В настоящий момент основным локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56,80 и основным 57,40. Поддержки расположены на 56 и 55,50.

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