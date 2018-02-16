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Мнения аналитиков

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В начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В четверг настрой на рынке акций оставался оптимистичным.

Признаки роста инфляционного давления США оказали негативное влияние на курс доллара, но способствовали восстановлению спроса на акции как класс активов, наиболее устойчивый к действию инфляции. В российском секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Мечел (MTLR, -5.4%), что отчасти связано с отзывом исковых требований частью из иностранных кредиторов компании. Акции Северстали (CHMF) подорожали на 2.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%, Татнефти (TATN) и МТС (MTSS) – на 1.1%, Сбербанка (SBER) – на 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Красного Октября (KROT) подорожали на 6.1%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) – на 5.9%, ДЭК (DVEC) – на 5.8%, Омскшины (OMSH) – на 5.5%.

Фондовые индексы США повысились на 1.2% - 1.6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в плюсе, большинство азиатских бирж сегодня закрыто по случаю Лунного нового года, на остальных преобладают покупки.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС под влиянием внешнего фона. В течение дня не исключено некоторое снижение активности покупателей по мере приближения закрытия торговой недели, но оснований для разворота вниз пока не наблюдается.

Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать данные по строительству домов в США (16:30 мск).

В валютной секции в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара на мировом валютном рынке (индекс доллара DXY  торгуется ниже уровня локального минимума, зафиксированного в начале месяца).

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