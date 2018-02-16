Индекс Мосбиржи на открытии прибавит около 0,3%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260, 2250 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280, 2290 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов.

В США сегодня состоится выход январской статистики по изменению количества закладок новых домов и выданных разрешений на строительство (16.30 МСК). Кроме того, в 18.00 МСК будет опубликовано февральское значение индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана. Основным же внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,33%) и РТС (+1,40%) вновь завершили торги с неравномерным повышением. Продолжившееся укрепление рубля по отношению к североамериканской валюте стало стимулом для опережающего прироста долларового индекса РТС. Однако стоит отметить, что вчерашний подъем локальных индексов состоялся лишь в форме позитивного открытия. Они просто сдвинулись вверх под влиянием утреннего улучшения внешнего фона и провели весь остаток торгового дня в состоянии безыдейной консолидации. Публикация большого количества значимых статистических показателей в США не оказала заметного влияния на отечественный фондовый рынок, как и неоднозначная внутридневная динамика фьючерсов на нефть.

При взгляде на дневные графики индексов МосБиржи и РТС становится заметно, что в настоящее время они восстановились в среднюю часть своих полуторамесячных диапазонов. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них выглядит нейтральной. Во фьючерсах на нефть сорта Brent намечается среднесрочный разворот вверх после довольно масштабного падения, состоявшегося в начале февраля. Единственным значимым фактором риска для локального фондового рынка на горизонте в один месяц остается лишь угроза ужесточения внешних санкций в отношении России со стороны США. В последние дни звучали неоднократные заявления о том, что новые ограничительные меры будут введены в ближайшее время. Скорее всего, они будут приурочены к приближающимся президентским выборам в России.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 11,8 п., или 0,9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера состоялась публикация ряда значимых корпоративных новостей. Она подарила локальным инвесторам и спекулянтам несколько интересных торговых идей на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Например, бумаги Yandex clA (YNDX RM, +3,80%) ускорили свое среднесрочное повышение и обновили исторический максимум. Справедливым поводом для столь позитивной динамики выступила публикация квартального и годового финансового отчета эмитента по US GAAP. Чистая квартальная прибыль группы компаний «Яндекса» в рублях увеличилась на впечатляющие 189% по сравнению с 4 кварталом 2016 года. Годовая чистая прибыль возросла на 28%, до уровня 8,66 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам квартала и года увеличилась на более скромные 62% и 9% соответственно. В дополнение к сильным текущим финансовым результатам IT-компания прогнозирует дальнейшее увеличение объема консолидированной выручки на 25-30% по итогам 2018 года.

В акциях Новатэк (NVTK RM, +1,62%) состоялась очередная попытка движения к ближайшей технической цели и сопротивлению, расположенным на отметке 750 руб. Стимулом для этого послужили слухи о возможной продаже эмитентом доли в проекте «Арктик СПГ-2» саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. После успешного начала экспортных поставок в рамках первой очереди проекта «Ямал СПГ», «Новатэк» планирует запустить еще один сопоставимый по производительности проект к началу 2023 года.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +5,40%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1,23%) заметно опередили рынок на фоне известия о том, что часть иностранных кредиторов отказалась от принудительного взыскания задолженности с дочерних структур эмитента. Таким образом, перегруженная долгами металлургическая компания увеличила свои шансы на сохранение в нынешнем виде с имеющимися активами.

Акции Алроса (ALRS RM, -0,65%) с некоторым опозданием отыграли новость о том, что алмазодобывающая компания сократила чистую прибыль по РСБУ по итогам 2017 года в 9 раз. Ухудшение указанного показателя состоялось по причине переоценки стоимости пакета акций дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба». Это не окажет негативного влияния на годовые результаты Группы Алроса по МСФО. Вместе с тем, достаточно тревожным фактором является сокращение годовой выручки эмитента по РСБУ на 20%.

Отметим также негативную динамику бумаг Россети-ао (RSTI RM, -3,71%), Россети-ап (RSTIP RM, -1,26%). Они подверглись распродажам на фоне заявления главы эмитента Павла Ливинского о том, что компания существенно увеличит свою долговую нагрузку в связи с реализацией программы внедрения цифровой сети.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,35%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото прибавили в стоимости 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Кроме того, вечерний прирост стоимости фьючерсов на индекс МосБиржи и РТ создает условия для позитивного старта локальных торгов.