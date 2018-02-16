С утра рубль еще немного подрастет на плюсующей нефти

Страх на рынке еще присутствует, и поэтому фиксация прибыли будет проходить чаще.

Однако в дальнейшем покупки возобладали, и S&P 500 по итогам торгов прибавил 1,1%, а Dow Jones на 1,15%. Сейчас ведущие индексы отыграли половину падения начала февраля. Возможно, но совсем необязательно, в ближайшие дни пройдет небольшая коррекция, в пределах 2%, ведь фондовые индексы пять сессий подряд закрываются в зеленой зоне. К снижению надо быть готовым и не воспринимать его как разворот восходящего тренда.

Внешний фон перед открытием российского рынка складывается позитивный: 0,1-0,15% прибавляют фьючерсы на американские индексы, на 1,3% растет японский Nikkei, чуть менее полупроцента прибавляет Китай. Как всегда в последние дни с утра плюсует нефть, сегодня она растет на 0,4% и опять пытается тестировать отметку 65 доллара за баррель.

Поэтому российские рынки откроются в небольшом плюсе, прибавив не более 0,5%. Но судя по динамике вчерашних дневных торгов акциями и вечером фьючерсами, силы «быков» на исходе. Индексу Мосбиржи остается прибавить менее 2,5% для выхода на исторические максимумы и скорее всего этот рубеж будет тестироваться после небольшой передышки.

Вчера по лентам информагентств прошла важная для рынка нефти информация о том, что ОПЕК готовит проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК и стран, присоединившихся к договору позапрошлого года о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Этот ход в принципе был ожидаем, поскольку прекращение действия договора ОПЕК+ может вновь увести цены в район 30 долларов за баррель. Возможно, эта новость поможет нефти сегодня закрепиться выше уровня 65 доллара.

Вечером удар по нефтяным ценам может нанести статистика Baker Hughes, a GE Company по числу работающих нефтяных скважин в Штатах. Последние недели этот показатель растет.

Российская валюта вчера укрепилась примерно на 35 копеек. Если нефть не подведет, то уже на следующей неделе мы увидим тестирование двухгодичных минимумов – это чуть ниже 56 руб за доллар. С утра рубль еще немного подрастет на плюсующей нефти, но по итогам дня мы не ожидаем существенных изменений валютного курса.