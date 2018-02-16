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Мнения аналитиков

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С утра рубль еще немного подрастет на плюсующей нефти


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчера после начала торгов американскими акциями опять начались продажи, которые, впрочем, уже можно трактовать как желание зафиксировать прибыль теми спекулянтами, которые вошли в бумаги на пике падения.

Страх на рынке еще присутствует, и поэтому фиксация прибыли будет проходить чаще.

Однако в дальнейшем покупки возобладали, и S&P 500 по итогам торгов прибавил 1,1%, а Dow Jones на 1,15%. Сейчас ведущие индексы отыграли половину падения начала февраля. Возможно, но совсем необязательно, в ближайшие дни пройдет небольшая коррекция, в пределах 2%, ведь фондовые индексы пять сессий подряд закрываются в зеленой зоне. К снижению надо быть готовым и не воспринимать его как разворот восходящего тренда.

Внешний фон перед открытием российского рынка складывается позитивный: 0,1-0,15% прибавляют фьючерсы на американские индексы, на 1,3% растет японский Nikkei, чуть менее полупроцента прибавляет Китай. Как всегда в последние дни с утра плюсует нефть, сегодня она растет на 0,4% и опять пытается тестировать отметку 65 доллара за баррель.

Поэтому российские рынки откроются в небольшом плюсе, прибавив не более 0,5%. Но судя по динамике вчерашних дневных торгов акциями и вечером фьючерсами, силы «быков» на исходе. Индексу Мосбиржи остается прибавить менее 2,5% для выхода на исторические максимумы и скорее всего этот рубеж будет тестироваться после небольшой передышки.

Вчера по лентам информагентств прошла важная для рынка нефти информация о том, что ОПЕК готовит проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК и стран, присоединившихся к договору позапрошлого года о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Этот ход в принципе был ожидаем, поскольку прекращение действия договора ОПЕК+ может вновь увести цены в район 30 долларов за баррель. Возможно, эта новость поможет нефти сегодня закрепиться выше уровня 65 доллара.

Вечером удар по нефтяным ценам может нанести статистика Baker Hughes, a GE Company по числу работающих нефтяных скважин в Штатах. Последние недели этот показатель растет.

Российская валюта вчера укрепилась примерно на 35 копеек. Если нефть не подведет, то уже на следующей неделе мы увидим тестирование двухгодичных минимумов – это чуть ниже 56 руб за доллар. С утра рубль еще немного подрастет на плюсующей нефти, но по итогам дня мы не ожидаем существенных изменений валютного курса.

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