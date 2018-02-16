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Рубль: еще немного вверх


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Глобальные рынки вчера консолидировались после произошедшего в среду всплеска волатильности.

Уже на исходе повышательного тренда большинство валют развивающихся стран укрепились на 0,2–0,4% относительно доллара. Лучше остальных по-прежнему смотрелся южноафриканский ранд, прибавивший 0,8% на позитивных ожиданиях, связанных с отставкой президента страны Джейкоба Зумы. Ценовая волатильность на российском валютном рынке также заметно снизилась, и в течение дня рубль торговался на одной волне с другими валютами. Открывшись в положительной зоне, к полудню он укрепился до 56,45. Однако дальнейшему подъему помешали глобальные факторы – продолжающийся рост доходностей казначейских обязательств США (на внутридневном максимуме доходность 10-летних UST превысила 2,94%) и прекращение коррекции индекса доллара, остановившегося вблизи уровней среды. В конечном итоге рубль закрылся на отметке 56,40 (+0,6%) при поддержке со стороны нефтяного рынка: к концу дня цена нефти Brent все же сумела закрепить результат предыдущих торгов, завершив сессию на уровне 64,53 долл./барр. (+0,3%).

Сегодня в Великобритании будет опубликована статистика розничной торговли за январь (ожидается рост оборота на 0,5% м/м), а в США – данные об импортных ценах по итогам прошлого месяца (консенсус-прогноз предполагает их повышение на 0,6% м/м), количестве новых проектов по строительству жилья (+3,6% м/м), а также индекс настроений потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом (по оценкам рынка, в январе он остался без изменений на уровне 95,3).

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