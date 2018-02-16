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Рынок акций и рубль вырастут в начале дня, "Магнит" покажет интересную динамику


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии пятницы вырастут на внешнем позитиве. Рост нефтяных цен и сохранение спроса на риск поддержит стоимость российских активов.

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2270-2275, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260 и 2250, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280 и 2290, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов", - добавил он.

Акции "Магнита" MGNT могут продемонстрировать сегодня интересную динамику после продажи основным ее акционером Сергеем Галицким блокирующего пакета ритейлера ВТБ, отмечают эксперты.

Продолжающийся сегодня незначительной рост нефти может привести к столь же скромному укреплению рубля, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,8-57 рублей, для европейской валюты - 69,8-71,2 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, индекс Dow Jones впервые за две недели закрылся выше уровня в 25000 пунктов.

Азиатские биржи с утра сменялись разнонаправленно в пределах 1,2%, японский Nikkei 225 вырос на 1,2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,1-0,2%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,3 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2542 доллара против 1,2502 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся ростом в четверг на позитивных настроениях участников рынка. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,33% - до 2265,45 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 1262,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга уменьшился на 0,32 рубля - до 56,39 рубля, евро - на 0,12 рубля, до 70,52 рубля.

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