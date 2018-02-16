FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Полюс": хорошие результаты за IV кв по МСФО, привлекательная оценка с учетом спотовой цены золота


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Вчера Полюс опубликовал результаты за 4К17 по МСФО. Основные показатели точно совпали с нашими прогнозами и с ожиданиями рынка.

Несмотря на сохранение выручки на уровне предыдущего квартала в $743 млн. и 15%-е снижение денежной себестоимости (с учетом капвложений в поддержание мощностей) до $324 на унцию, EBITDA в 4К17 составила $465 млн., что на 2% ниже уровня 3К17, в основном из-за сезонного повышения общих, коммерческих и административных расходов до $71 млн. в 4К17 с $48 млн. в 3К17. 

Свободные денежные потоки после выплаты процентов в 4К17 упали до $52 млн. со $118 млн. в 3К17 из-за увеличения капвложений примерно до $279 млн., что отражает капиталоемкие этапы освоения ключевых старых проектов компании и наращивания производства на Наталке. 

Чистый долг на конец декабря составил около $3 077 млн., что на 5% ниже уровня на конец сентября. Этот показатель был опубликован одновременно с операционными результатами за 4К17, так что он не стал неожиданностью для рынка. В итоге коэффициент "чистый долг/EBITDA" составил 1,8 на конец 2017 года, снизившись с 2,1 на конец 2016.

Компания подтвердила свои прогнозы на 2018 год: ожидается совокупный объем производства золота в диапазоне 2,375-2,425 млн. унций и капвложения около $850 млн. включая $150 млн. капитализируемых расходов на нужды Наталки (исходя из цены золота в $1 200/унция). Тем не менее показатель капвложений не учитывает капитализацию расходов на вскрышные работы на других активах, в том числе на Олимпиадинском месторождении.

В понедельник в 16:00 по московскому времени (13:00 по лондонскому) Полюс проведет телефонную конференцию по опубликованным результатам. Ключевыми вопросами, вероятно, будут статус Наталкинского месторождения, производство на котором планируется вывести на проектную мощность в 2П18, и динамика денежной себестоимости. 

С учетом рыночных цен Полюс торгуется на уровне 7,4 по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2018о" с доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов в 5%. У Polymetal те же показатели составляют соответственно 7,1 и 4% (доходность свободных денежных потоков менее репрезентативна, т. к. обе компании находятся на этапе активных инвестиций). 

Ввиду усиления волатильности на глобальных рынках и опасений повышения инфляционных ожиданий в США мы считаем, что цена золота может получить дополнительную поддержку. Соответственно, мы считаем текущую оценку компании привлекательной. 

Мы по-прежнему отдаем предпочтение Полюсу с учетом качества его активов, но для тех, кто считает ситуацию вокруг ключевого акционера компании (в свете продолжающегося расследования во Франции) риском, сложно поддающимся количественной оценке, Polymetal будет хорошей альтернативой, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ