"Полюс": хорошие результаты за IV кв по МСФО, привлекательная оценка с учетом спотовой цены золота

Несмотря на сохранение выручки на уровне предыдущего квартала в $743 млн. и 15%-е снижение денежной себестоимости (с учетом капвложений в поддержание мощностей) до $324 на унцию, EBITDA в 4К17 составила $465 млн., что на 2% ниже уровня 3К17, в основном из-за сезонного повышения общих, коммерческих и административных расходов до $71 млн. в 4К17 с $48 млн. в 3К17.

Свободные денежные потоки после выплаты процентов в 4К17 упали до $52 млн. со $118 млн. в 3К17 из-за увеличения капвложений примерно до $279 млн., что отражает капиталоемкие этапы освоения ключевых старых проектов компании и наращивания производства на Наталке.

Чистый долг на конец декабря составил около $3 077 млн., что на 5% ниже уровня на конец сентября. Этот показатель был опубликован одновременно с операционными результатами за 4К17, так что он не стал неожиданностью для рынка. В итоге коэффициент "чистый долг/EBITDA" составил 1,8 на конец 2017 года, снизившись с 2,1 на конец 2016.

Компания подтвердила свои прогнозы на 2018 год: ожидается совокупный объем производства золота в диапазоне 2,375-2,425 млн. унций и капвложения около $850 млн. включая $150 млн. капитализируемых расходов на нужды Наталки (исходя из цены золота в $1 200/унция). Тем не менее показатель капвложений не учитывает капитализацию расходов на вскрышные работы на других активах, в том числе на Олимпиадинском месторождении.

В понедельник в 16:00 по московскому времени (13:00 по лондонскому) Полюс проведет телефонную конференцию по опубликованным результатам. Ключевыми вопросами, вероятно, будут статус Наталкинского месторождения, производство на котором планируется вывести на проектную мощность в 2П18, и динамика денежной себестоимости.

С учетом рыночных цен Полюс торгуется на уровне 7,4 по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2018о" с доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов в 5%. У Polymetal те же показатели составляют соответственно 7,1 и 4% (доходность свободных денежных потоков менее репрезентативна, т. к. обе компании находятся на этапе активных инвестиций).

Ввиду усиления волатильности на глобальных рынках и опасений повышения инфляционных ожиданий в США мы считаем, что цена золота может получить дополнительную поддержку. Соответственно, мы считаем текущую оценку компании привлекательной.

Мы по-прежнему отдаем предпочтение Полюсу с учетом качества его активов, но для тех, кто считает ситуацию вокруг ключевого акционера компании (в свете продолжающегося расследования во Франции) риском, сложно поддающимся количественной оценке, Polymetal будет хорошей альтернативой, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



