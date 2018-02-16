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Прогноз результатов Veon за IV кв: девальвация узбекской валюты негативно отразится на выручке


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
VEON опубликует отчетность за 4К17 в четверг, 22 февраля. В тот же день в Лондоне компания представит обновленную стратегию.

Мы прогнозируем снижение консолидированной выручки в 4К17 на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в 3К17 этот показатель вырос на 4%. По нашим оценкам, консолидированная скорректированная EBITDA в 4К17 составила $0,9 млрд., что на 4% ниже, чем годом ранее, а рентабельность была на уровне 37,3%. Главным фактором, спровоцировавшим снижение выручки и EBITDA, как мы полагаем, была девальвации узбекского сума в сентябре (его стоимость снизилась почти вполовину). Мы ждем, что компания покажет хорошие результаты бизнеса в России, Пакистане и на Украине, однако показатели в Алжире и Бангладеш, вероятно, будут слабыми. Кроме того, мы прогнозируем рост консолидированной нескорректированной EBITDA на 9% на фоне снижения затрат на программу трансформации.

В день, когда будет опубликована отчетность, компания должна представить информацию по оставшимся дивидендным выплатам за 2018 год (мы ожидаем, что они составят $0,13 на акцию, т. е. доходность будет на уровне 4%). Кроме того, рынок ждет от VEON обновленной стратегии и прогнозов на текущий год. Компания пока ничего не сообщала о том, получено ли одобрение регулятора для выкупа у миноритариев акций Global Telecom Holdings (GTH), и, возможно, мы услышим от компании что-то и на эту тему, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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