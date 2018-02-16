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Смягчение риторики ЦБ и ожидания подъема рейтинга РФ поддерживают восходящую динамику ОФЗ


Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
В четверг рынок ОФЗ вновь продемонстрировал восходящую динамику, причем на повышенных торговых оборотах, даже несмотря на возврат нефтяных цен к уровням закрытия предыдущего дня.

Доходности бумаг срочностью 1-5 лет опустились на 4-10 б.п. до 6,28-6,7%, более длинных выпусков – на 2-4 б.п. до 6,92-7,37%.

В качестве основных драйверов для подъема котировок мы выделяем смягчение риторики ЦБ РФ в пресс-релизе по итогам заседания в прошлую пятницу и ожидания повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня агентством S&P 23 февраля, которое обеспечило бы приток вложений в гособлигации со стороны институциональных инвесторов. Сказывается также эффект хороших результатов последних аукционов Минфина, в ходе которых спрос превысил рекордное в этом году предложение в объеме 44,3 млрд руб. в 2,8-3,2 раза.

Вчера А. Силуанов сообщил журналистам, что ведомство не планирует в текущем году сокращать объем заимствований, несмотря на профицит бюджета, который, по его оценкам, в 2018 г. может составить 1,5-2% ВВП. Напомним, что, согласно действующему бюджету, чистый объем привлечений путем размещения ОФЗ в 2018 г. составит 868 млрд руб. На наш взгляд, новость не должна оказать негативного влияния на рынок, поскольку пополнение резервов, на которое будут направлены излишки денежных средств, позволит сократить объем предложения ОФЗ в будущем в условиях потенциально менее благоприятной конъюнктуры.

Сегодня важных событий для рынка не ожидается, и, скорее всего, он сохранит растущий импульс. В то же время фундаментального потенциала для дальнейшего снижения доходностей мы уже не видим и рекомендуем инвесторам начинать сокращать длинные позиции.


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