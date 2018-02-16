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Пара доллар-рубль на горизонте I-II квартала будет торговаться в пределах 57-59,6


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Дешевый доллар в сочетании с высокими доходностями и растущими фондовыми рынками выглядит весьма настораживающим сочетанием для стратегов, однако не противоречит восстановительным процессам за рубежами США.

Подтверждением этому служат более сильные статданные в Европе и умеренные темы восстановления японской экономики – все вместе послужило весомым аргументом для очередного пересмотра прогнозов по ключевым валютным парам аналитиками SG.

Согласно новому сценарию, к марту 2019г. глобальный долларовый индекс DXY может откатиться до 85п на фоне дальнейшего укрепления единой европейской валюты и йены. Прогнозная траектория пары EUR/USD в среднем повышена на 3-4бп до 1.26 в июне 2018 и 1.32 в марте 2019, что близко к паритету покупательной способности. В отношении  йены применима сопоставимая логика за исключением, разве что, нерешительных темпов сворачивания программы количественного смягчения – вероятное восстановление инфляционной динамики на фоне устойчивого экономического роста позволят зафиксировать USD/JPY на уровнях 106-107 на протяжении всего года.

В подобных обстоятельствах поддержку могут получить валюты развивающихся стран, в частности, рубль. Тем не менее, мы пока не видим предпосылок для пересмотра фронтальной траектории пары RUB/USD (57-59.6) на горизонте 1-2к’18, где сопротивление внешним факторам может оказать сезонное ослабление текущего счета. Последующая траектория также не вызывает опасений ввиду более сильного эффекта от интервенций Минфина в сравнении с нашим базовым прогнозом (баррель Brent заложен на уровне $60-62/барр.).

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