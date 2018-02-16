"Магнит" и "Норникель" тянут рынок вниз

Магнит падает на новости о продаже 29,1% пакета основателем компании Банку ВТБ. Банк, скорее всего, не будет долгосрочным инвестором, а продаст эти бумаги спустя полгода-год, если они за это время вырастут на 30-50%. Вероятными покупателями, на мой взгляд, могут быть иностранные фонды из стран Азии и Ближнего Востока, но не исключены и другие варианты.

Бумаги ГМК падают на слухах о конфликте между акционерами и борьбе за долю одного их них. Однажды владельцы уже ссорились, но в итоге им удалось достичь соглашения, в том числе, по вопросам дивидендной политики. Я ожидаю, что бумаги ГМК продолжат коррекцию, с технической точки зрения, целью коррекции может стать уровень 10500 руб. на горизонте 3-4 недель.

Рынок в целом, на мой взгляд, сегодня будет снижаться, хотя единой динамики не будет. Нефть продолжает рост, на этом фоне рубль укрепляется. Однако, шансов достичь отметки 56 у пары USD/RUB, на мой взгляд, сегодня мало. Вообще, укрепление рубля, скорее всего, будет краткосрочным. На текущем уровне у участников усиливается спрос на валюту. Фонды, ориентированные на российский рынок, демонстрировали отток. На предстоящей неделе курс, по моему мнению, будет преимущественно в диапазоне 57-58,50.



