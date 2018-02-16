FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Магнит" и "Норникель" тянут рынок вниз


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Индекс наиболее ликвидных бумаг сегодня снижается, вниз его тянут котировки Магнита и ГМК.

Магнит падает на новости о продаже 29,1% пакета основателем компании Банку ВТБ. Банк, скорее всего, не будет долгосрочным инвестором, а продаст эти бумаги спустя полгода-год, если они за это время вырастут на 30-50%. Вероятными покупателями, на мой взгляд, могут быть иностранные фонды из стран Азии и Ближнего Востока, но не исключены и другие варианты.

Бумаги ГМК падают на слухах о конфликте между акционерами и борьбе за долю одного их них. Однажды владельцы уже ссорились, но в итоге им удалось достичь соглашения, в том числе, по вопросам дивидендной политики. Я ожидаю, что бумаги ГМК продолжат коррекцию, с технической точки зрения, целью коррекции может стать уровень 10500 руб. на горизонте 3-4 недель. 

Рынок в целом, на мой взгляд, сегодня будет снижаться, хотя единой динамики не будет. Нефть продолжает рост, на этом фоне рубль укрепляется. Однако, шансов достичь отметки 56 у пары USD/RUB, на мой взгляд, сегодня мало. Вообще, укрепление рубля, скорее всего, будет краткосрочным. На текущем уровне у участников усиливается спрос на валюту. Фонды, ориентированные на российский рынок, демонстрировали отток. На предстоящей неделе курс, по моему мнению, будет преимущественно в диапазоне 57-58,50. 


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ