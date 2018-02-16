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В краткосрочной перспективе главным ориентиром для рубля будет доллар


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Уходящая неделя оказалась весьма плодотворной для рубля – валюта отыграла потери предыдущей торговой пятидневки, понесенные по вине массового бегства от рисков и сопровождавшего его укрепления доллара.

Российская валюта добралась до двухнедельных максимумов и сегодня несколько умерила пыл, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения.

Давление на доллар, которое сурово проявилось на торгах в Азии, немного ослабло, локально ограничивая потенциал роста рубля. На рынке нефти тоже наметилось замедление подъема после мощного технического отскока, подкрепленного позитивными заявлениями саудитов, продажами доллара и стабилизацией рисковых активов. Опасения покупателей понятны – сегодня вечером станет известна свежая статистика по буровым установкам в США за прошлую неделю. Напомним, предыдущий показатель отразил резкий рост числа активных установок. Впрочем, в этот раз мы, скорее всего, увидим замедление роста активности на этом фронте, что способно поддержать котировки под занавес торгов. Этот фактор наша валюта будет отыгрывать уже на открытии в понедельник, если, конечно, статистика заслужит реакции нефтяного рынка.

Обратим внимание на другие факторы, играющие на руку рублю. Это стартовавший вчера налоговый период и сопровождающий его традиционный повышенный внутренний спрос на рублевую ликвидность. Это сохраняющийся интерес инвесторов к ОФЗ – на этой неделе в рамках аукциона Минфина спрос превысил предложение в три раза. Это возвращение покупателей в сегмент рисковых активов в ущерб доллару, что служит двойной дозой позитива для «россиянина».

В краткосрочной перспективе главным ориентиром для рубля будет доллар, который сможет отыграть часть потерь на международном рынке форекс, если сегодняшние данные по строительному сектору не разочаруют, как это сделали цены производителей в четверг и розничные продажи в среду. Так, перед завершением торговой недели не ожидаем значимых прорывов вверх для рубля, тем более что на дальнейшем пути вверх стоит важный технический уровень 56 за доллар, который может выступить в роли поддержки американской валюты.

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