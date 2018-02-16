Последняя торговая сессия в общем прошла довольно спокойно: резких колебаний объема торгов или обменного курса не было. При этом объем операций по паре USD/RUB на Мосбирже был сравнительно большим - более $5,0 млрд. Это соответствует глобальной тенденции к активизации валютных торгов под влиянием усиления волатильности за последнее время.

Сегодня утром обменный курс достаточно стабилен, и мы не видим оснований ожидать дестабилизации до конца дня. По итогам недели рубль подорожал на 3,5%, продемонстрировав лучшую курсовую динамику среди всех валют развивающихся рынков. В преддверии выходных, а также с учетом того, что в понедельник в США торгов не будет в связи с национальным праздником, мы ожидаем некоторой фиксации прибыли и не видим потенциала для дальнейшего укрепления рубля, если только не будет значительного ослабления доллара.

Впрочем, предстоящая неделя может снова оказаться весьма позитивной для российской валюты. Рабочая неделя в России также будет укороченной из-за Дня защитника Отечества. Кроме того, приближаются сроки налоговых выплат, поэтому экспортеры, вероятно, увеличат предложение иностранной валюты, оказав таким образом поддержку рублю.

Пара USD/RUB в преддверии выходных удержится на уровне 56,4, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



