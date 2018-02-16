Промпроизводство РФ в январе: обрабатывающие отрасли восстановились после слабого IV кв

Структура роста также в целом аналогична 1п17: наиболее высокими темпами росла обрабатывающая промышленность (+4,7% г/г против 2,0% в декабре), и также в положительную зону вернулся сектор добычи полезных ископаемых. На наш взгляд, существенный вклад в улучшение динамики обрабатывающих отраслей внесли машиностроение и нефтепереработка. Однако определенную роль в этом, возможно, сыграло и начало цикла оборонных заказов.

Представленная статистика оказалась лучше консенсус-прогноза Bloomberg, предполагавшего снижение промпроизводства на 0,5% г/г, и ближе к нашей оценке (+0,5% г/г), которая приводилась в Ежедневном обзоре за 12 февраля.

Как мы и предполагали, рост добычи полезных ископаемых возобновился. В январе объем производства в данном секторе увеличился на 1,1% г/г после четырех месяцев непрерывного снижения. Динамика добычи нефти улучшилась: благодаря исчезновению в январе эффекта высокой базы ее объем сократился в годовом сопоставлении всего на 1% против снижения на 1,9–2,6% в 3–4к17. Сокращение добычи газа также замедлилось – до 2,2% г/г против 4,6% в декабре прошлого года.

Рост в обрабатывающей промышленности ускорился до 4,7% г/г – самый высокий уровень с мая 2017 г.

Подъем в производстве легковых автомобилей, нетипичный для начала года. После замедления темпы роста производства легковых автомобилей вернулись к недавним максимумам. По нашим оценкам, такое ускорение произошло за счет увеличения загрузки производственных мощностей. Раньше январь был традиционно слабым периодом, когда по сравнению с предыдущим месяцем выпуск автомобилей мог сократиться на 20% в связи с тем, что автопроизводители продлевали новогодние каникулы для своих рабочих. В январе этого года производство легковых автомобилей выросло на 7,2% м/м, что обеспечило прирост на 31,7% в годовом сопоставлении.

Неплохие результаты производства строительных материалов. После длительного периода неуклонного снижения производство цемента третий месяц подряд демонстрирует положительную динамику. Рост производства неогнеупорного кирпича пока еще не так устойчив, однако положительные изменения уже заметны (+2% г/г против −1% в декабре).

Восстановлению в обрабатывающих отраслях мог способствовать подъем в оборонной промышленности после снижения активности в 4к17. Если рост потребления постепенно набирает обороты, то динамика обрабатывающих производств выглядит нестабильной. Мы считаем, что ключевые сегменты отрасли по-прежнему зависят от программ господдержки, к числу которых можно также отнести и оборонные заказы.

Исходя из этого можно сделать вывод, что замедление роста обрабатывающих производств во 2п17 было в значительной степени связано с окончанием цикла госзаказов – как гражданских, так и оборонных. Более детальная статистика первых экономических индикаторов позволит проверить нашу гипотезу о том, что в январе произошел разворот цикла исполнения госзаказов.