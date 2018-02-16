FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Промпроизводство РФ в январе: обрабатывающие отрасли восстановились после слабого IV кв


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Согласно данным Росстата, в январе объем промышленного производства увеличился в годовом сопоставлении на 2,9%, вернувшись к темпам роста первого полугодия 2017 г.

Структура роста также в целом аналогична 1п17: наиболее высокими темпами росла обрабатывающая промышленность (+4,7% г/г против 2,0% в декабре), и также в положительную зону вернулся сектор добычи полезных ископаемых. На наш взгляд, существенный вклад в улучшение динамики обрабатывающих отраслей внесли машиностроение и нефтепереработка. Однако определенную роль в этом, возможно, сыграло и начало цикла оборонных заказов.

Представленная статистика оказалась лучше консенсус-прогноза Bloomberg, предполагавшего снижение промпроизводства на 0,5% г/г, и ближе к нашей оценке (+0,5% г/г), которая приводилась в Ежедневном обзоре за 12 февраля.

Как мы и предполагали, рост добычи полезных ископаемых возобновился. В январе объем производства в данном секторе увеличился на 1,1% г/г после четырех месяцев непрерывного снижения. Динамика добычи нефти улучшилась: благодаря исчезновению в январе эффекта высокой базы ее объем сократился в годовом сопоставлении всего на 1% против снижения на 1,9–2,6% в 3–4к17. Сокращение добычи газа также замедлилось – до 2,2% г/г против 4,6% в декабре прошлого года.

Рост в обрабатывающей промышленности ускорился до 4,7% г/г – самый высокий уровень с мая 2017 г. 

Подъем в производстве легковых автомобилей, нетипичный для начала года. После замедления темпы роста производства легковых автомобилей вернулись к недавним максимумам. По нашим оценкам, такое ускорение произошло за счет увеличения загрузки производственных мощностей. Раньше январь был традиционно слабым периодом, когда по сравнению с предыдущим месяцем выпуск автомобилей мог сократиться на 20% в связи с тем, что автопроизводители продлевали новогодние каникулы для своих рабочих. В январе этого года производство легковых автомобилей выросло на 7,2% м/м, что обеспечило прирост на 31,7% в годовом сопоставлении.

Неплохие результаты производства строительных материалов. После длительного периода неуклонного снижения производство цемента третий месяц подряд демонстрирует положительную динамику. Рост производства неогнеупорного кирпича пока еще не так устойчив, однако положительные изменения уже заметны (+2% г/г против −1% в декабре). 

Восстановлению в обрабатывающих отраслях мог способствовать подъем в оборонной промышленности после снижения активности в 4к17. Если рост потребления постепенно набирает обороты, то динамика обрабатывающих производств выглядит нестабильной. Мы считаем, что ключевые сегменты отрасли по-прежнему зависят от программ господдержки, к числу которых можно также отнести и оборонные заказы.

Исходя из этого можно сделать вывод, что замедление роста обрабатывающих производств во 2п17 было в значительной степени связано с окончанием цикла госзаказов – как гражданских, так и оборонных. Более детальная статистика первых экономических индикаторов позволит проверить нашу гипотезу о том, что в январе произошел разворот цикла исполнения госзаказов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ