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"Автоваз" в 2017 году продемонстрировал существенное улучшение финансовых показателей


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Выручка компании в 2017 г. поднялась на 22% г/г, до 226 млрд руб. на фоне значительного роста продаж автомобилей вкупе с повышением цен и изменениями в структуре продаж.

Впервые с 2014 г. компания вышла на положительную EBITDA (до 8.4 млрд руб.), тогда как год назад убыток на уровне EBITDA составил 7.8 млрд руб. Такое улучшение связано с повышением объемов продаж и продолжающейся оптимизацией расходов. Чистый убыток сократился с 45 млрд руб. в 2016 г. до 9.7 млрд руб. в 2017 г. Высокая долговая нагрузка (чистый долг на конец 2017 г. составил 85 млрд руб.) продолжила оказывать сильное давление на чистую прибыль.

Между тем мы ожидаем, что после конвертации долга и некоторых других обязательств компании в акционерный капитал во время второго этапа рекапитализации долговая нагрузка компании снизится. Согласно недавним заявлениям акционеров АвтоВАЗа, рекапитализация может быть завершена в 1к18. 

В настоящий момент рекомендация и прогнозная цена по акциям компании находятся на пересмотре, поскольку, как мы полагаем, в настоящий момент влияние на котировки оказывают не фундаментальные факторы, а ожидания относительно итогов рекапитализации. После рекапитализации мы также не исключаем принудительного выкупа миноритарных акционеров.


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