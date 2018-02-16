"Автоваз" в 2017 году продемонстрировал существенное улучшение финансовых показателей

Впервые с 2014 г. компания вышла на положительную EBITDA (до 8.4 млрд руб.), тогда как год назад убыток на уровне EBITDA составил 7.8 млрд руб. Такое улучшение связано с повышением объемов продаж и продолжающейся оптимизацией расходов. Чистый убыток сократился с 45 млрд руб. в 2016 г. до 9.7 млрд руб. в 2017 г. Высокая долговая нагрузка (чистый долг на конец 2017 г. составил 85 млрд руб.) продолжила оказывать сильное давление на чистую прибыль.

Между тем мы ожидаем, что после конвертации долга и некоторых других обязательств компании в акционерный капитал во время второго этапа рекапитализации долговая нагрузка компании снизится. Согласно недавним заявлениям акционеров АвтоВАЗа, рекапитализация может быть завершена в 1к18.

В настоящий момент рекомендация и прогнозная цена по акциям компании находятся на пересмотре, поскольку, как мы полагаем, в настоящий момент влияние на котировки оказывают не фундаментальные факторы, а ожидания относительно итогов рекапитализации. После рекапитализации мы также не исключаем принудительного выкупа миноритарных акционеров.



