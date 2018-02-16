Нефть будет демонстрировать повышенную чувствительность к любым признакам укрепления доллара

Мы полагаем, что с учетом сказанного выше и резкого повышения числа новых установок на прошлой неделе инвесторы будут с особым вниманием следить за данными Baker Hughes. В последнее время угроза более значительного пересмотра прогнозов добычи в странах вне ОПЕК (за счет США) все больше отражается на нефтяных котировках, и если данные продемонстрируют даже небольшое повышение числа буровых, цена Брент сегодня, вероятно, опустится ниже $64/барр. Также нефтяные котировки, по-видимому, будут демонстрировать повышенную чувствительность к любым признакам укрепления доллара, и в случае фиксации прибыли не исключено снижение цен на нефть.

Вчера золото немного подорожало по итогам спокойной торговой сессии

Отметим, что многие азиатские рынки сегодня закрыты в связи с праздниками, а в понедельник не будут работать биржи США. Сегодня инвесторы ждут индекса потребительских настроений от Мичиганского университета (18:00 мск). Наши аналитики по валютному рынку отмечают, что следует обратить особое внимание на тот компонент этого индекса, который отражает инфляционные ожидания. В пятницу можно ожидать некоторой фиксации прибыли в преддверии длинных выходных. Мы полагаем, что пара EUR/USD стабилизируется вблизи отметки 1,254, и это позволит ценам на золото удержаться на уровнях около $1 355 за унцию.