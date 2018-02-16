FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть будет демонстрировать повышенную чувствительность к любым признакам укрепления доллара


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Динамика доллара продолжает сказываться на ценах на нефть, рынок ждет отчета Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

Мы полагаем, что с учетом сказанного выше и резкого повышения числа новых установок на прошлой неделе инвесторы будут с особым вниманием следить за данными Baker Hughes. В последнее время угроза более значительного пересмотра прогнозов добычи в странах вне ОПЕК (за счет США) все больше отражается на нефтяных котировках, и если данные продемонстрируют даже небольшое повышение числа буровых, цена Брент сегодня, вероятно, опустится ниже $64/барр. Также нефтяные котировки, по-видимому, будут демонстрировать повышенную чувствительность к любым признакам укрепления доллара, и в случае фиксации прибыли не исключено снижение цен на нефть.

Вчера золото немного подорожало по итогам спокойной торговой сессии

Отметим, что многие азиатские рынки сегодня закрыты в связи с праздниками, а в понедельник не будут работать биржи США. Сегодня инвесторы ждут индекса потребительских настроений от Мичиганского университета (18:00 мск). Наши аналитики по валютному рынку отмечают, что следует обратить особое внимание на тот компонент этого индекса, который отражает инфляционные ожидания. В пятницу можно ожидать некоторой фиксации прибыли в преддверии длинных выходных. Мы полагаем, что пара EUR/USD стабилизируется вблизи отметки 1,254, и это позволит ценам на золото удержаться на уровнях около $1 355 за унцию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ