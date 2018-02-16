Пикирующий доллар гонит рынки вверх

И первая половина для также способствовала этому. Абсолютно все рынки шли все выше и выше. В том числе и фьючерсы на американские индексы. И казалось, наш ждет прекрасный безоблачный день с сильными покупками. В итоге мы его получили, но нервы нам в самом начале торгов все же сумели испортить. После боевого открытия с дружным ростом индексов на 0,5-0,8%, рынок внезапно остановился и, постояв немного на достигнутых уровнях, совершенно неожиданно для многих вдруг с ускорением начал двигаться в обратном направлении.

А когда индексы ушли в красную зону, то наверняка у многих защемило сердце - ну, вот - опять и снова. Однако испуг был к счастью краткосрочен и не вполне обоснован. Вновь мы увидели достаточно резвый полицейский разворот, и индексы так же бодро как падали начали расти. И этот восходящий тренд уже сохранился до самого конца торгов. Итог торгов, с учетом всех «фортелей», которые мы увидели в начале дня, можно признать просто великолепным. Все индексы выросли на очередные 1,2-1,5% и не оставили никаких сомнений, что восходящий тренд должен быть продолжен. И, возможно, главное, чисто технически индексам DJIA-30 и S&P500 удалось закрепиться выше значимых отметок соответственно в 25000 и 2700 пунктов.

Что касается расклада сил по секторам, то максимальный рост в ходе вчерашних торгов показали акции коммунального сектора и электроэнергетики, выросшие в среднем на 1,9%. Но это вполне объяснимо - они наверстывали упущенное в предыдущие дни. Безусловно, хорош был технологический сектор - там спрос чувствовался фактически по всем подсекторам за редким исключением. И по-прежнему одной из лучших акций является Apple (AAPL), которые вчера выросли на очередные 3,36% и продолжают уверенно приближаться к своим абсолютным максимумам, находящимся на уровне 180 долларов за акцию. Кого еще можно выделить по итогам вчерашнего дня, так это акции Netflix (NFLX, +5,36%). За последние 4 дня они фактически полностью компенсировали потери, понесенные в период распродаж и по настрою покупателей видно, что в ближайшее время нас ждет в этих акциях просто «космос».

Ожидания рынка 16 февраля

Доллар пикирует вниз и гонит все рынки наверх. Основным драйвером роста мировых рынков последних дней стал слабеющий на глазах доллар. А поскольку его движение вниз продолжается, то продолжается и мини-ралли фактически на всех мировых финансовых и товарных рынках (исключение сегодня составляют только алюминий и кукуруза). Так что быки сейчас должны резвиться вовсю. Кстати, индекс Bullishness, отражающий уровень бычьих настроений (согласно опросу, проведенному AAII Investor Sentiment Survey), вновь поднялся к своим максимумам, достигнутым во время январского ралли и его значение составляет сейчас 48,5%. А вот доля медведей снизилась по сравнению с прошлой неделей на 13% и составляет сейчас всего лишь 21,4%, что на 9% ниже средних исторических значений. Как видим, быки вновь готовы править бал.

И ожидания сегодня вполне позитивны. Внешний фон радует и пока не вызывает никакого беспокойства. Фьючерсы на все основные американские индексы также уверенно стоят в плюсе, прибавляя в среднем по 0,3%. Так что можно предположить, что торги сегодня пройдут в достаточно спокойной обстановке, сохраняя слабоповышательный тренд и спрос на акции большинства секторов. Вполне возможно, что инвесторы начнут искать недооценённые акции, и на них возможен повышенный спрос. Так что у нас есть шанс увидеть взлеты акций тех компаний, которые до сих пор не были замечены в топах наиболее растущих активов.