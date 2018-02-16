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Промышленность в январе: временное ускорение?


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Январская динамика производства оказалась очень позитивной (+2,9% г./г.), что стало неожиданным по ряду причин.

Так, основной вклад пришелся на обрабатывающие производства (которые неожиданно возобновили рост с -2,2% г./г. в 4 кв. 2017 г. до +4,7% г./г. в январе 2018 г.), при этом добывающие отрасли также выросли, несмотря на действие соглашения ОПЕК+ (+1,1% г./г. против -0,7% г./г.).

Ожидаемо упала лишь энергетика на фоне эффекта высокой базы 2017 г. Кроме того, неожиданно высоким оказался месячный темп роста промышленности (2,4% м./м. с учетом сезонности), что говорит о том, что ускорение г./г. нельзя объяснить одним лишь эффектом базы.

На наш взгляд, оно может быть связано с сезонно низкими объемами производства в январе, из-за чего они становятся более волатильными в этом месяце, и поэтому оценка сезонно сглаженных темпов именно в январе получается гораздо менее точной, чем в другие месяцы.

Мы полагаем, что высокий рост в январе - временное явление, и в ближайшие месяцы темпы роста снизятся. При этом более детальную картину можно будет проанализировать после публикации ежемесячного отчета Росстата, где будет представлена разбивка по видам деятельности.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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