"Магнит" стал компанией с госучастием

Также было объявлено о том, что С. Галицкий покидает пост главы Магнита, а его место займет нынешний финансовый директор Х. Помбухчан.

Сделка подлежит одобрению со стороны ФАС, но мы не ожидаем препятствий со стороны регулятора.

Размер пакета менее 30% позволяет Магниту избежать законодательной необходимости объявления оферты миноритарным акционерам, что выглядит как не вполне дружелюбный шаг по отношению к ним, учитывая то, что С. Галицкий сохранит ~3% в компании.

Отметим, что инвесторы были недовольны операционными и финансовыми результатами ритейлера в 2017 г., а также заявлением о том, что Магнит не планирует платить дивиденды в 2018 г.

Мы считаем, что это событие может оказать негативное влияние на бизнес компании в краткосрочном периоде, т.к., скорее всего, будет подразумевать перестановки в составе менеджмента, а также изменения в стратегии развития. В частности, Магнит может перейти к более агрессивным сделкам M&A для ускорения темпов развития, что может повлечь увеличение долговой нагрузки. Напомним, что по состоянию на конец сентября Чистый долг/EBITDA Магнита был на уровне 1,7х.