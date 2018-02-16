FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Магнит" стал компанией с госучастием


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По информации компании, вчера С. Галицкий, ключевой акционер Магнита (S&P: BB+), подписал соглашение о продаже 29% акций ритейлера за 138 млрд руб. ВТБ.

Также было объявлено о том, что С. Галицкий покидает пост главы Магнита, а его место займет нынешний финансовый директор Х. Помбухчан.

Сделка подлежит одобрению со стороны ФАС, но мы не ожидаем препятствий со стороны регулятора.

Размер пакета менее 30% позволяет Магниту избежать законодательной необходимости объявления оферты миноритарным акционерам, что выглядит как не вполне дружелюбный шаг по отношению к ним, учитывая то, что С. Галицкий сохранит ~3% в компании.

Отметим, что инвесторы были недовольны операционными и финансовыми результатами ритейлера в 2017 г., а также заявлением о том, что Магнит не планирует платить дивиденды в 2018 г.

Мы считаем, что это событие может оказать негативное влияние на бизнес компании в краткосрочном периоде, т.к., скорее всего, будет подразумевать перестановки в составе менеджмента, а также изменения в стратегии развития. В частности, Магнит может перейти к более агрессивным сделкам M&A для ускорения темпов развития, что может повлечь увеличение долговой нагрузки. Напомним, что по состоянию на конец сентября Чистый долг/EBITDA Магнита был на уровне 1,7х.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ