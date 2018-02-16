Рубль в прибыли, доллар лихорадит

Доллар США стоит 56,43 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 70,38 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 19 февраля, составляют 56,35 руб. за американскую валюту и 70,64 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 3 копейки соответственно.

Цены на нефть к середине сессии остаются в плюсе, но рынок перестает бурно покупать. Баррель Brent торгуется по $64,53 (+0,3%). В котировках уже учтены новости этой недели о повышении запасов черного золота в США и изменении показателей запасов бензина, но «быки» все еще сильны. Информация о намерениях мониторингового комитета ОПЕК+ встретиться в апреле пока мало кого волнует: стороны хотят пересмотреть механизм расчета нефтяных запасов, что само по себе вызывает больше вопросов, чем дает ответов, поэтому лучше дождаться появления полноценной информации.

Департамент ЦБ РФ сообщил сегодня, что годовая инфляция в стране в этом году ожидается ниже 4%. Никакой реакции в валютных парах нет: инвесторы давно поняли разницу между инфляцией реальной и бумажной, а также сделали соответствующие выводы.

Рубль закрывает эту неделю в позитивном ключе. Доллар США спустился к двухнедельным минимумам и пока останется там, в области 56,30-56,85 руб. Евро стабилизируется в диапазоне 70,15-70,95 руб.