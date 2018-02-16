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Мнения аналитиков

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"Магнит": сделка создает неопределенность для инвесторов – помещаем акции на пересмотр


Рынки
Силуэт
Виктор Дима
аналитик компании "Атон"
 
Основной акционер Магнита (MGNT RX; ПЕРЕСМОТР), г-н Галицкий продал 29.1% в компании ВТБ, сохранив всего 3%.

Финансовый директор Хачатур Помбухчан станет новым гендиректором после отставки г-на Галицкого. Сделка предполагает дисконт 3.5-4% к вчерашней цене закрытия на Московской бирже.

Неопределенность в краткосрочной перспективе, вероятно, станет негативной с точки зрения восприятия, оказывая давление на акции. В долгосрочной перспективе стратегия компании может измениться, и до появления большей ясности может рассматриваться как дополнительный фактор риска. Мы помещаем рекомендацию компании на ПЕРЕСМОТР до появления определенности в отношении стратегии.

Влияние в краткосрочной перспективе

В краткосрочной перспективе сделка поднимает вопросы относительно глубины текущих операционных проблем Магнита, а также времени и усилий, которые понадобятся для восстановления операционной динамики.

Момент выбран неожиданно. Хотя мы продолжаем считать, что операционные проблемы Магнита решаемы, выбранный г-ном Галицким момент для такого шага нас удивляет.

1)   Компания находится в процессе трансформации и достигла бы критической массы переоборудования магазинов в 2018, что предполагает потенциальные улучшения уже в этом году.

2)   Акции Магнита потеряли около 60% своей стоимости с сентября 2017 и торгуются с 1-летним форвардным мультипликатором P/E 11x, который предполагает непривлекательный мультипликатор на выходе по сравнению со средним историческим значением (14.1x).

Влияние в долгосрочной перспективе

В долгосрочной перспективе вероятно расширение сотрудничества/партнерства с другими игроками и сделки M&A. Хотя эта новость создает неопределенность в отношении долгосрочной стратегии компании, вчерашние комментарии во время форума Сочи 2018 могут дать некоторые ориентиры относительно потенциального стратегического направления движения Магнита.

Как сообщает РБК, Магнит, Почта России и ВТБ рассматривают долгосрочное сотрудничество в нескольких областях. Магнит и Почта России будут пользоваться синергией в плане дистрибуции − Магнит будет продавать товары и продукты питания через Почту России, а курьеры Почты России будут осуществлять доставку покупок клиентам. Соглашение подразумевает, что Магнит и Почта России также частично консолидируют логистику и транспортные системы. Компании планируют совместное использование центров дистрибуции, транспортной и платежной инфраструктуры, что позволит расширить сеть дистрибуции. ВТБ в рамках этого сотрудничества станет основным финансовым институтом. ВТБ уже сотрудничает с Почтой России, поскольку они владеют одинаковыми долями в Почта Банке.

Может ли компания стать более активной в области M&A?

Менеджмент Магнита избегал масштабных сделок M&A, предпочитая концентрироваться на органическом росте. Эта стратегия обеспечила стабильный рост и хорошую видимость финансовых показателей в прошлом. В то же самое время, новый ключевой акционер (ВТБ) имеет большой опыт в плане M&A, а текущий этап развития розничного рынка в России предлагает множество возможностей M&A, на наш взгляд.

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