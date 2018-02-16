Драгметаллы: рост под влиянием ослабления курс доллара

Запасы в золотых ETF-фондах слегка понизились, запасы в остальных фондах не изменились.

Торги на бирже SGE в Шанхае не проводятся. На этой неделе 15-16 февраля в Китае начинается празднование Нового года, что будет сопровождаться одной неделей официальных выходных.

Цены на золото протестировали уровень $1363, после чего корректируются вниз. При выходе рынка выше уровня сопротивления $1365 тренд может продолжиться к уровню $1395-1400.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1357-1310, уровни сопротивления – $1365-1395.

Цены на серебро проваливались к уровню $16,64, после чего восстановились к уровню $16,83. Отношение золота к серебру составляет 80,19 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 59,86 пунктов.

Ближайшие уровни поддержки в серебре –$ 16,63-16,20, уровни сопротивления – $16,93-17,20.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $1015, после чего опустились к уровню $1010. Спрэд между золотом и платиной составляет $352 за унцию. Спрэд между платиной и палладием пока остается в пользу палладия, расширившись до $17 за унцию.

По опубликованному отчету компании Johnson Matthey мировой рынок платины в 2017 г. закрылся с небольшим профицитом (около 110 млн унций) из-за снижения ювелирного потребления в Японии и Китае. При этом промышленное потребление во всех отраслях демонстрировало прирост. Мировое предложение платины снижалось как России, так и в целом по миру. В 2018 г. избыток металла сохранится, несмотря на ожидаемый рост промышленного потребления.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $998-956, уровни сопротивления – $1015-1023.

Цены на палладий восстановились к уровню $1021 за унцию в корреляции с ростом на фондовом рынке.

Согласно опубликованному отчету компании Johnson Matthey в 2017 году на мировом рынке палладия дефицит поставок увеличился до 629 млн унций. Это произошло в связи с ростом потребления в США и Китае, вызванным введением правил по контролю за выбросами Tier 3 и China 5 соответственно.

Дополнительный прирост спроса произошел в китайской химической промышленности. При этом предложение металла в 2017 г. снизилось на 2,4%, в первую очередь, за счет снижения поставок из России. В 2018 г. ожидается сохранение дефицита на рынке, низкая ликвидность и падение запасов.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1012-997, уровни сопротивления – $1023-1030.