Рубль на двухнедельных минимумах - спрос на риск поддерживает

Факторами укрепления рубля стал общий рост аппетита к риску на мировых рынках, несмотря на повышение инфляции в США более, чем ожидали аналитики. Дорогая нефть и близость налогового периода февраля также поддержали курс рубля.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу терял более 2 рублей до уровня 56,3 рубля, а евро – в пределах 1,5 рубля, до 70,1 рубля.

Спрос на риск помог рублю

Рубль начал неделю ростом к основным резервным валютам, отыгрывая попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от уровня 63 доллара за баррель сорта Brent. Этому помогла ОПЕК, которая повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 98,6 миллиона баррелей в сутки.

Внутренние макроэкономические данные также помогали рублю. Федеральный бюджет РФ в январе текущего года, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 189,3 миллиарда рублей, или 2,8% ВВП, сообщило министерство финансов. Минэкономразвития оценило, что профицит бюджета РФ при сохранении текущих цен на нефть в 2018 году может составить 1,2% ВВП, Фонд национального благосостояния пополнится на 3,5 триллиона рублей.

Профицит счета текущих операций в экономике РФ в январе составил 12,8 миллиарда долларов, отражая не только высокие цены на нефть, но и сезонно высокие физические объемы экспорта, которые не компенсируются сезонно низким импортом. Такой объем профицита покрывает как интервенции Минфина (4,5 миллиарда долларов в январе), так и выплаты по внешнему долгу (0,7 миллиарда по 30 крупнейшим компаниям), оценивают эксперты.

Поддержка рисковым активам вообще и рублю в частности приходила и от роста мировых фондовых индексов. При этом ожидавшийся глобальными инвесторами с опаской рост инфляции в США вызвал все же позитивную реакцию на рынках, поскольку риски активизации ужесточения денежно-кредитной политики американской ФРС компенсировались надеждами на восстановительный рост экономики, о чем может свидетельствовать растущая инфляция. Укрепление европейской валюты в район 1,25 доллара на форекс также сигнализировало о росте интереса к рисковым активам.

Потребительские цены в США в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, в месячном - на уровне 0,3%.

Наконец, Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 44,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 134 миллиарда рублей, что также поддержало курс рубля в рамках сохраняющегося carry trade.

Прогнозы

ЦБ РФ оценил, что риски для стабильности финансовых рынков в начале 2018 года снизились на фоне оживления мировых рынков, подорожания нефти и укрепления рубля. Приближение налогового периода февраля поддерживает курс российской валюты.

Таким образом, российская валюта, видимо, пока продолжит торговаться около двухнедельных максимумов, а доллар и евро будут пытаться найти поддержку в районе круглых уровней 56 и 70 рублей соответственно.