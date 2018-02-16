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Рубль будет подвержен волатильности на следующей неделе


Рынки / Валюта
Наталия Шилова
Наталия Шилова
директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка
 
Российская валюта на следующей неделе может оказаться под давлением ожидаемой нами коррекции цен на нефть.

Однако с другой стороны, близость налогового периода (26 февраля пройдет уплата НДПИ и НДС, хотя ряд компаний могут выплатить налоги ранее, в преддверии длинных праздников) может напротив оказать поддержку рублю.

На мировых рынках ожидается публикация протоколов заседания ФРС в среду, а также возможное повышение рейтинга РФ от S&P и Moody’s в пятницу, когда российский рынок будет закрыт. В связи с этим, возможный позитив от решений рейтинговых агентств будет отыгрываться отечественным рынком уже через неделю.

В то же время протоколы заседания ФРС могут позволить доллару США несколько вернуть утраченные позиции. В целом, вследствие закрытых рынков акций и облигаций в США в понедельник, закрытого российского рынка в пятницу и наличия разнонаправленных факторов в течение недели, мы ожидаем роста волатильности российской валюты и колебаний ее в широком коридоре 55,9-57,6 руб/долл.

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