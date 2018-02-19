Проход отметки 2245 пунктов усилит продажи в индексе Мосбиржи

Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила снижение и к закрытию торговой недели составила 2,873%. В свою очередь доллар прервал пятидневный цикл снижения, где игроки предпочли зафиксировать прибыль в преддверии длинных выходных.

Сегодня американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,60%, закрывшись на отметке $64,87.

С середины прошлой недели игроки переключили свое внимание на риторику со стороны ОПЕК, где нефтедобывающие страны нацелены на все более тесное сотрудничество друг с другом, а министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что картель и его союзники на данном этапе не планируют выход из венской сделки.

Мировые эксперты в последнее время отмечают, что сближение Саудовской Аравии и России может стать новой геополитической силой, которая будет оказывать ключевое влияние на нефтяной рынок.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,15 и $63, сопротивление расположено на $65,15 и $65,85.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2255,27 п., снизившись на 0,44%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2245 п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125300 п., проход которой может отбросить инструмент к уровню 123000п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,39, продемонстрировав нулевую динамику по отношению к доллару США на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке, которая была компенсирована ростом нефтяных котировок.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 55,80. Поддержки расположены на 56 и 55,50.