FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Проход отметки 2245 пунктов усилит продажи в индексе Мосбиржи


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американский индекс широкого рынка S&P 500 по итогам торгов в пятницу отступил от максимальных внутридневных значений, продемонстрировав нулевую динамику и закрывшись на отметке 2732,32 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила снижение и к закрытию торговой недели составила 2,873%. В свою очередь доллар прервал пятидневный цикл снижения, где игроки предпочли зафиксировать прибыль в преддверии длинных выходных.

Сегодня американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,60%, закрывшись на отметке $64,87.

С середины прошлой недели игроки переключили свое внимание на риторику со стороны ОПЕК, где нефтедобывающие страны нацелены на все более тесное сотрудничество друг с другом, а министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что картель и его союзники на данном этапе не планируют выход из венской сделки.

Мировые эксперты в последнее время отмечают, что сближение Саудовской Аравии и России может стать новой геополитической силой, которая  будет оказывать ключевое влияние на нефтяной рынок.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,15 и $63, сопротивление расположено на $65,15 и $65,85.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2255,27 п., снизившись на 0,44%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2245 п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает  отметка 125300 п., проход которой может отбросить инструмент к уровню 123000п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,39, продемонстрировав нулевую динамику по отношению к доллару США на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке, которая была компенсирована ростом нефтяных котировок.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 55,80. Поддержки  расположены на 56 и 55,50.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ