Нефть умело противостоит атакам "медведей"

При этом основные факторы, присутствующие на данный момент, являются такими же «медвежьими», как и ранее, но инвесторы выбирают те из них, что выглядят не слишком минорно.

Количество буровых в США за неделю к 16 февраля не изменилось и осталось на уровне 975 единиц, показали данные Baker Hughes. Если рассмотреть отчет по компонентам, то нефтяных вышек стало больше на 7 шт., газовых – меньше на те же 7 шт., что и привело в итоге к нейтральному общему показателю. В Канаде количество буровых за неделю просело на 7 шт. и составило 318 единиц.

Доллар США к сегодняшнему утру выглядит стабильным в паре с евро. Основная валютная пара торгуется по 1,2414, что заметно ниже пятничных уровней. Восстановление равновесия гринбеком должно было бы оказать определенное давление на сектор нефти, но и здесь эффекта не наблюдалось.

Фактически же ситуация в нефти складывается следующим образом. Пока у рынка нет ярких оснований для продаж, он будет всеми силами противостоять любым «медвежьим» попыткам проникнуть в позиции. Выраженным поводом для уныния станут, вероятно, свежие данные по параметрам добычи черного золота Соединенными Штатами (они будут опубликованы в среду) или существенно отличающиеся от прогнозов показатели по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако пока никаких сигналов нет, а к отчетам Baker Hughes, если они не выходят слишком резкими, у рынка давно формировался иммунитет. Отсюда и столь удивительная стойкость нефтяных котировок.

Сегодня Brent попробует пройти к отметке $65,85 за баррель и закрепиться выше. Ближайшая поддержка располагается на уровне $65,10 за бочку, сопротивление - на значении $66,25.