Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2250, 2240 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280, 2290 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить восходящее движение в диапазон 2270-2280 п.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт по причине национального праздника. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может перейти в состояние стагнации в условиях пониженной торговой активности нерезидентов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,45%) и РТС (+0,08%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением. В целом же они закрылись явно слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. На внутридневную динамику указанных фондовых индексов в значительной мере повлияло сильное паление тяжеловесных акций «Магнита» и «Норильского никеля».

Если же оценивать среднесрочную картину в индексах МосБиржи и РТС, то по итогам пятничных торгов она практически не изменилась. Основные отечественные индексы продолжили движение в средней части своих полуторамесячных диапазонов. Таким образом, сейчас в них отсутствуют явные сигналы для открытия среднесрочных позиций в любую сторону. Как обычно, ближайшие перспективы локального рынка будут зависеть от характера изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. В пятницу эти контракты застоялись в границах необычно узкого диапазона, ширина которого составила менее $1. Впрочем, сегодня утром они вышли из состояния непродолжительной консолидации, превысив ближайшую значимую отметку $65 за баррель и обновив свой двухнедельный максимум. Это создает условия для позитивного старта торгов в России.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,3 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Последний торговый день минувшей недели принес несколько громких корпоративных новостей, которые нашли самое живое отражение в динамике отдельных бумаг.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -7,77%) сильно подешевели на рекордно высоких оборотах. В пятницу стало известно, что основатель и крупнейший акционер эмитента Сергей Галицкий продал 29,1% принадлежащих ему акций Группе ВТБ. Указанная сделка состоялась с дисконтом около 3,9% к цене предыдущего закрытия акций ритейлера. Таким образом, бумаги «Магнита» просели несколько ниже цены объявленной сделки. В пятницу же вышло сообщение о том, что Сергей Галицкий покинул пост генерального директора «Магнита».

Продолжением указанной новости стало известие о том, что на базе «Магнита» планируется создание нового розничного формата для совместного оказания услуг вместе с банком ВТБ и «Почтой России». Эффект от подобной конвергенции пока представляется, как минимум, неоднозначным. Столь смелый эксперимент начнется в тот момент, когда торговой сети необходимо вернуться к квартальному росту чистой прибыли. Кроме того, на фоне смены крупнейшего акционера возрастает риск того, что проблемы торговой сети будут решаться не за счет увеличения внутренней эффективности, а в форме усиленных финансовых вливаний. Подобная стратегия далеко не всегда является успешной в долгосрочной перспективе. Некоторым утешением для акционеров «Магнита» стала лишь новость о том, что компания все же планирует выплатить годовые дивиденды уже во второй половине текущего года.

Другим громким событием дня стала новость о том, что компания «Интеррос» Владимира Потанина планирует выкупить 6,3% акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -8,27%) у Романа Абрамовича и его партнеров. Второй крупнейший акционер ГМК (компания РусАл) уже обратился в Лондонский суд с иском против указанной сделки. Таким образом, ее исход теперь находится под вопросом. Что же касается миноритарных акционеров «Норникеля», то их явно напугала угроза возобновления эпохи корпоративных конфликтов между крупнейшими акционерами горно-металлургической компании.

Бумаги Yandex clA (YNDX RM, +3,85%) вновь обновили свой исторический максимум. Они продолжили отыгрывать недавнюю публикацию сильного квартального и годового финансового отчета эмитента по US GAAP. Чистая квартальная прибыль группы компаний «Яндекса» в рублях возросла на 189% в сравнении с 4 кварталом 2016 года. Годовая чистая прибыль интернет-компании увеличилась на 28%, до уровня 8,66 млрд руб.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,91%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,61%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0,88%), Алроса (ALRS RM, +0,59%), ВТБ (VTBR RM, +0,74%), Русгидро (HYDR RM, +1,29%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно повышаются в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото потеряли в стоимости 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1,8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.