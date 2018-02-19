Семь поводов посмотреть на американский рынок в День президента США

Неделя стала лучшей для фондовых индексов Америки с декабря 2016-го. Оба индекса США +4,3%: Dow 30 - до 25219,38; S&P 500 до 2732,22 – от 1) переноса дедлайна по лимиту госдолга США на март 2019 года, 2) скачка волатильности выше 30 пунктов по VIX, после которого S&P растёт в среднем на +9,7% в течение полугода и на +20% за год, 3) повышения прозрачности перспектив ставок ФРС после комментариев её руководства, 4) по статистике, баланс между ростом экономики и инфляцией в США остаётся под контролем во всех секторах, кроме сезонных и госпиталей, 5) найдена новая причина скачка индекса VIX, это был краткосрочный спрос на опционы, и с ней будут бороться.

Шестой повод посмотреть на американский рынок в День рождения Джорджа Вашингтона, который сегодня (и биржа выходная), - это возможность хеджировать бумаги крупной капитализации. Предыдущий рост доходности трежерис тоже важен, в качестве хеджа от него популярны золото (рост до $1347) и иена (на максимумах с 2016-го), активы в евро (пара евро/доллар выросла до 1,24). Инфляционные ожидания частично сохраняются, и как страховку от них покупают 10-летние трежерис (их доходности упали к 2,87%) и нефть Брент, которая выросла до $65,32 за баррель в ожидании продления соглашений ОПЕК+.

По технике (и это седьмой повод), район краткосрочной поддержки 2624 – совпадение уровня коррекции Фибоначчи на 11,4% роста с минимума 2009 к максимуму 2018-го и на 23,6% повышения с дна февраля 2016-го к той же вершине. Опорное сопротивление оказывает линия коррекции через максимумы 26 января и 1 февраля около 2750. Совмещение 14-периодичного индикатора ATR выше 32 с осциллятором относительной силы RSI около 46 с 13-периодичным средним цены непосредственно около графика (ныне около 2700) оказывали промежуточное сопротивление, которое в феврале 2016-го и в сентябре 2015-го и 2011-го отложило рост на полмесяца, но прорыв этого уровня – по итогам предыдущей недели и двух следующих – дело практически решённое, и он очень важен! Возможность уверенного закрытия выше этого сопротивления в течение двух недель – отличный повод приобрести ценные бумаги США именно сейчас.

По секторам, отметим 1) ожидания отскока в банковских бумагах перед повышением ставок ФРС, 2) рост производителей полупроводников, процессоров и видеокарт после смягчения опасений за блокчейн, 3) повышение котировок сегмента FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet) на фоне а) тренда на подорожание рекламы, видеоуслуг крупных компаний и б) экспансии Amazon, на сей раз, в сферу доставки грузов (планирует создать свой UPS).

Из отдельных бумаг, посмотрим на рост Apple (Nasdaq: AAPL, около $172) на +10% в неделю благодаря лидерству сервиса музыкальных услуг Apple Music. До конца года этот сервис может опередить Spotify. А медицинские приложения могут позволить компании Тима Кука подать заявку в FDA на коммерческие продажи часов от Apple как устройства диагностики заболеваний. Рыночной стоимости бумаг AAPL остаётся 14% до $1 трлн, такой рост для бумаг крупной капитализации отнюдь не исключается в течение следующих 6 месяцев, может и быстрее.

Рост Bristol-Myerrs Squibb (Nyse: BMY, у $69) на +10% в неделю вызван стратегическими возможностями слияний и поглощений и уверенностью в результатах 3-го этапа тестов сочетания лекарств Opdivo и Yervoy от рака лёгких по сравнению с химиотерапией. Продажи этого вида терапии в 2023 году могут вырасти до $11-13 млрд, у BMY уже почти $21 млрд выручки, рост, в среднем, будет на +8% в год за 5 лет, при росте прибыли по 15% в год и увеличении операционной маржи с +26% до +35%. По мнению Morgan Stanley, всё это делает бумаги BMY «лучше рынка» с целевым уровнем $78, +13% от текущей цены. Котировкам может быть по силам дойти туда за год, и даже за полгода, но получить эти +13% можно в том случае, если вовремя купить бумагу.

Наконец, Cisco Systems (Nasdaq: CSCO, около $44) выросла на +12% в неделю на фоне отчёта о том, что финансовый результат на 7% превысил консенсус-прогноз, умножилась выручка, и с продажи оборудования, и с программного обеспечения, совокупные продажи увеличились с уровней годичной давности впервые за 2 года, обратный выкуп акций расширился на 12% их рыночной стоимости на момент сообщения. Почти половина выручки Cisco – от софта, и она не единовременная. Как только клиент начал покупать то или иное ПО, он продолжает это делать в следующие отчётные периоды. В этом году отрасль интернета вещей, в которую инвестирует Cisco, способна вырасти на ещё +16%-+17% перед чемпионатом мира по футболу.

Из макроэкономики, на неделе могут выйти позитивные данные по продажам на вторичном рынке жилья (прогноз пока предполагает снижение до 5,6 млн домов в год – успейте купить), индекс опережающих индикаторов CB и протоколы ФРС, которые могут здорово сказаться на банковских бумагах.

По статистике, инфляция в США остаётся под контролем и вызвана, главным образом, сезонным подорожанием отопления, электричества, транспортных услуг и ростом цен на пребывание в госпиталях, закладки новых домов продолжают расширяться, а увеличение розничных продаж почти во всех категориях, кроме одежды, предсказуемо чуть выше, но не сильно выше траектории роста экономики.

Предшествующая коррекция S&P стала первой и, по сути, единственной такой за два года, индексу остаётся ещё 5% до максимумов последних 12 месяцев, и вероятно, что лучшее время для обмена и перевода розничными инвесторами будет в течение следующих двух-трёх недель, пока на рынке есть ряд неучтённых технических и фундаментальных факторов и ещё не было выборов в России и новых перипетий политики в США, где сегодня празднуют День президента.