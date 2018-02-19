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Возобновление конфликта основных акционеров "Норникеля": негативно


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
ОК РУСАЛ в пятницу в Лондонском суде потребовал заблокировать сделку между структурами Потанина и Абрамовича.

Олег Дерипаска, один из крупнейших акционеров Норникеля, по имеющейся информации, хочет помешать Роману Абрамовичу продать долю в Норникеле (около 5% стоимостью $1.5 млрд) 

Абрамович был «белым рыцарем» в Норникеле, выполняя функцию буфера между Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской. Тем не менее период запрета на продажу им акций, по имеющейся информации, завершился в 2017, и он всегда считал Норникель финансовыми инвестициями. Потанин недавно упомянул, что предпочитает рост дивидендам, и ухудшившийся прогноз по дивидендам может быть причиной решения Абрамовича продать акции. С другой стороны, решение Потанина увеличить свою долю может рассматриваться как желание усилить свои переговорные позиции в плане новой стратегии, предусматривающей рост капзатрат после 2019. Норникель торговался с премией 15-20% к мировым диверсифицированным производителям, и частично премия была обоснована аномально высокими дивидендами. Тем не менее мы считаем, что дело не только в дивидендах, но и в уникальной базе руд, которая дает выход на корзину металлов (Ni, Cu, Pt, Pd), а также в одних из самых низких показателей себестоимости в мире. Акции компании упали в пятницу на 8%, и то, насколько сократятся премии, теперь будет зависеть только от того, как будет развиваться конфликт между акционерами, на наш взгляд.

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