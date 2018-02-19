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ОФЗ: снижение доходностей на улучшении аппетита к риску


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Небольшое снижение доходностей казначейских обязательств США (10-летние UST опустились в доходности на 4 бп) улучшило аппетит к риску развивающихся стран, долговые рынки которых завершили неделю преимущественно в положительной зоне.

Долгосрочные облигации Турции и ЮАР снизились в доходности на 12 бп и 8 бп соответственно. На рынке ОФЗ нерезиденты также выступили в качестве чистых покупателей, при этом основным спросом пользовались среднесрочные и длинные бумаги. От локальных игроков в пятницу были заявки как на покупку, так и на продажу, а основная фиксация прибыли вновь наблюдалась во второй половине дня. Тем не менее по итогам сессии доходности ОФЗ снизились в среднем на 5–6 бп. Лучший результат показал ОФЗ-26214 (YTM 6,47%), опустившийся в доходности на 9 бп. ОФЗ-26216 (YTM 6,45%) и ОФЗ-26208 (YTM 6,31%) отстали от рынка, потеряв всего 2 бп. Спред на отрезке 2–10 лет незначительно сузился до 59 бп (−1 бп), тогда как спред на отрезке 5–10 лет остался без изменений (39 бп). Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылись на прежних уровнях, в результате чего показатель вмененной инфляции снизился на 5 бп, до 3,87%. В целом активность оставалась довольно высокой: оборот в секции суверенного долга на ММВБ составил 47 млрд руб. против 29 млрд руб. в среднем за последний месяц.

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