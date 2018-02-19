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Восстановление позиций доллара к евро может получить дальнейшее развитие на неделе


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Торги в паре EURUSD проходят на пониженных объемах, поскольку американские площадки закрыты по случаю Дня президентов в США.

На этом фоне изменения на рынках могут остаться незначительными. Далее в течение недели настроение на рынках может сложиться скорее в пользу USD на фоне ожидаемой макроэкономической статистики. Во вторник будет выходить индекс экономических настроений ZEW, а в среду индексы деловой активности PMI в Европе. Ожидания складываются скорее в пользу снижения данных индикаторов с крайне высоких значений, достигнутых ранее. На этом фоне EUR может продолжить терять часть завоеванных ранее позиций. USD может получить дополнительную поддержку после публикации протокола январского заседания ФРС, где внимание рынков будет сконцентрировано на изменениях в риторике ФРС при новом составе ФРС. С учетом перечисленных факторов пара EURUSD может по итогам недели двинуться в направлении отметки 1.23.

Российская валюта по-прежнему чувствует себя относительно уверенно, как и всю прошлую неделю

Укрепляться рублю традиционно помогают позитив на нефтяном рынке, а также общий аппетит инвесторов к ЕМ-валютам. Не стоит забывать, что внутренние факторы также играют на стороне рубля: период налоговых выплат создает повышенный спрос на национальную валюту, а аукционы по размещению ОФЗ проходят с большой переподпиской. Публикуемая сегодня статистика по рынку труда и розничным продажам в России вряд ли окажет существенное влияние на валютный рынок. Вышедшие комментарии от S&P о разочаровывающих цифрах по экономическому росту в РФ в прошлом году снизили вероятность повышения российского суверенного рейтинга данным агентством 23 февраля. В целом ситуация на валютном рынке остается весьма комфортной, и уже в ближайшее время рублю предстоит протестировать уровень 56.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки сохраняются несколько повышенными, тяготея к верхней границе диапазона 6.9-7.2%. Несмотря на то, что совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ остается на комфортном уровне и составляет к сегодняшнему дню ~4,8 трлн. руб., повышенный спрос на рублевую ликвидность поддерживается фактором налогового периода и изъятием части ликвидности регулятором на минувшей неделе. Дополнительно спрос на рублевую ликвидность поддерживается за счет устойчивого интереса к российским гособлигациям, что подтверждает динамика индекса государственных облигаций (RGBI), который находится в районе исторических максимумов. На горизонте недели спрос на рублевую ликвидность сохранится, как следствие ожидаем, что ставки останутся в районе вышеобозначенных отметок.

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