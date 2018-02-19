До конца недели курс пары доллар-рубль вернется в диапазон 57-57,50

Ориентируюсь на закрытие в диапазоне 2250-2260 п. по индексу ММВБ.

Активность, вероятно, будет ниже среднего уровня из-за отсутствия важных событий в центре внимания. Из локальных новостей – только привлечение кредита Системой и изменения в руководстве En+ US и RusAl.

В первом случае, новость слабопозитивна для Системы. Ее долговая нагрузка пока не изменится, поскольку средства пойдут на погашение долга перед Роснефтью и РБ, а информация о том, что холдинг будет существовать, уже отыграна.

Кадровые перестановки в структурах Дерипаски также не влияют на деятельность этих компаний. Рубль слабо реагирует на рост нефти, это можно объяснить тем, что российская валюта укрепилась к доллару заранее.

Из-за выходного дня в США активность на валютном рынке также будет низкой. Я не вижу потенциала для дальнейшего укрепления рубля, до конца недели ожидаю возврата курса USD/RUB в диапазон 57-57,50.